Concerti Tiziano Ferro 2026: date, biglietti e scaletta del tour negli stadi

Il tour STADI26 di Tiziano Ferro prevede dieci appuntamenti imperdibili che attraverseranno l’Italia da nord a sud, offrendo ai fan la possibilità di vivere un’esperienza musicale unica negli stadi più prestigiosi del paese.

Il calendario si aprirà con una data zero strategicamente pensata per rodare lo spettacolo: il 30 maggio 2026 allo Stadio Teghil di Lignano, una location che permetterà all’artista di testare la scaletta e la produzione prima dell’avvio ufficiale del tour.

Il tour si concluderà nel mese di luglio con gli ultimi tre appuntamenti: il 3 luglio ad Ancona presso lo Stadio Del Conero, l’8 luglio a Bari al San Nicola e gran finale il 12 luglio a Messina allo Stadio San Filippo, chiudendo simbolicamente in Sicilia questa tournée che promette di segnare un nuovo capitolo nella carriera dell’artista.

Ecco tutte le date del nuovo tour di Tiziano Ferro:

30 maggio 2026 – LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026 – MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026 – TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 – BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 – PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 – ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026 – ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 – BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 – MESSINA – Stadio San Filippo

Tiziano Ferro: scaletta dei concerti

Ecco la possibile scaletta di Tiziano Ferro (ovviamente subirà delle integrazioni con i brani presenti nell’ultimo album):

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

I biglietti e le modalità di acquisto

I biglietti per il tour STADI26 di Tiziano Ferro, prodotto e organizzato da Live Nation, saranno disponibili attraverso un sistema di vendita scaglionato che garantisce accessi prioritari a diverse categorie di utenti.

La prima fase di vendita è riservata esclusivamente agli iscritti al fanclub ufficiale del cantante, che potranno acquistare i biglietti dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di giovedì 18 settembre. Questa finestra temporale di 24 ore rappresenta un’opportunità esclusiva per i fan più fedeli di assicurarsi i posti migliori.

Contemporaneamente, i titolari di carta Mastercard beneficeranno di una prelazione speciale che parte sempre dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre ma si estende fino alle ore 11 di venerdì 19 settembre, offrendo quindi un periodo più lungo per l’acquisto.

A partire dalle ore 11 di giovedì 18 settembre si aprirà la prevendita dedicata agli utenti iscritti a My Live Nation, la piattaforma ufficiale dell’organizzatore che consente di accedere in anteprima ai biglietti per tutti gli eventi del circuito.

Infine, per tutti coloro che non rientrano nelle categorie precedenti, la vendita generale sarà aperta dalle ore 12 di venerdì 19 settembre. Questo sistema organizzativo permette di gestire al meglio la grande affluenza attesa e garantisce a ogni tipologia di pubblico la possibilità di partecipare all’evento.

Il nuovo singolo “Cuore rotto”

Lo scorso 5 settembre Tiziano Ferro ha lanciato “Cuore rotto”, il suo ultimo singolo che segna l’inizio di una nuova fase artistica per il cantante di Latina. Il brano rappresenta molto più di una semplice canzone: è il primo tassello di un progetto discografico che anticipa l’uscita del nuovo album e che ha già conquistato il pubblico italiano.

Il successo è stato immediato e travolgente. “Cuore rotto” è volato direttamente in prima posizione nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, confermando ancora una volta la capacità di Ferro di toccare le corde giuste del suo pubblico. La canzone ha dimostrato che l’artista mantiene intatto il suo appeal commerciale e la sua capacità di creare hit radiofoniche.

Dietro questo nuovo capitolo artistico si nasconde una vera e propria rivoluzione professionale. Negli ultimi mesi, infatti, Tiziano Ferro ha operato cambiamenti significativi nel suo team di lavoro: ha lasciato il management di Fabrizio Giannini per passare nelle mani di Paola Zukar, ha cambiato etichetta discografica approdando a Sugar Music e ha rinnovato completamente il suo team di autori e produttori.

Per “Cuore rotto” Ferro ha mantenuto il controllo creativo firmando personalmente il testo, mentre per la produzione si è affidato alla collaborazione con Marz, Zef e Marco Sonzini. Questa scelta rappresenta un’apertura verso sonorità fresche e contemporanee, pur mantenendo l’identità musicale che ha reso Ferro uno degli artisti più riconoscibili del panorama italiano.

Anche il videoclip del brano porta con sé un messaggio simbolico importante: cerca infatti di rappresentare visivamente la rottura con il passato, confermando la volontà dell’artista di intraprendere un nuovo percorso artistico. Questo elemento visivo rafforza il concept del singolo e prepara il terreno per quello che si preannuncia essere un album di svolta nella carriera di Tiziano Ferro.

Fonte immagine: TicketOne