Niente Eurovision per Olly: al suo posto andrà Lucio Corsi

Il vincitore di Sanremo 2025 ha rinunciato al contest internazionale e spiegato la sua decisione con un lungo post sui social.

Olly, il vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano Nostalgia balorda, ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025. La decisione, comunicata tramite un lungo post pubblicato sui suoi profili social, è stata presa dopo la settimana di attenta riflessione che ha seguito la vittoria all’Ariston. Sarà Lucio Corsi, secondo classificato alla kermesse musicale, a rappresentare l’Italia nell’evento internazionale che si terrà a Basilea.

Il messaggio di Olly sui social

Nel suo post su Instagram, Olly ha condiviso le motivazioni che lo hanno portato a prendere questa decisione. “Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre” ha scritto il cantante.

L’artista ha spiegato di sentire la necessità di concentrarsi sul suo percorso artistico, in particolare sulla dimensione live, elemento che ha sempre considerato fondamentale per la sua crescita musicale. “Credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio” ha continuato.

Consapevole dell’importanza dell’Eurovision, Olly ha ammesso che è una “di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita”, ma ha ribadito che la sua scelta nasce dall’esigenza di rispettare i suoi tempi e il suo percorso. “Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie” ha aggiunto; infine, ha rivolto un messaggio di incoraggiamento al suo successore: “Faccio un enorme in bocca al lupo a chiunque prenderà il mio posto: la musica in Italia è piena di artisti formidabili e il cast di questo anno ne è la prova più sincera”.

Lucio Corsi all’Eurovision: “Rincorrerò gli strumenti anche stavolta”

Secondo il regolamento dell’Eurovision Song Contest, nel caso in cui il vincitore di Sanremo rinunci alla partecipazione, il diritto di rappresentare l’Italia passa automaticamente al secondo classificato. Sarà dunque Lucio Corsi a calcare il palco della competizione musicale internazionale, portando in gara il brano “Volevo essere un duro”.

L’annuncio è arrivato dalla Rai, che ha confermato la decisione ufficiale dopo la rinuncia di Olly. Anche lo stesso Corsi ha voluto condividere la notizia con i suoi fan attraverso un post sui social: “Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”.

L’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, vedrà in gara 37 nazioni, tra cui i Big Five, gruppo di cui fa parte anche l’Italia. Il format della competizione prevede due semifinali e una Grand Final, durante la quale Lucio Corsi avrà l’opportunità di esibirsi per rappresentare il nostro Paese con il brano con cui ha conquistato il podio di Sanremo.