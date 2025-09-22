Concerti Renato Zero 2026: date, biglietti e scaletta de "L'Orazero in tour"

Renato Zero torna sui palchi italiani con “L’Orazero in tour”, la nuova tournée che animerà i principali palasport della penisola da gennaio ad aprile 2026. L’artista romano ha annunciato le prime 23 date di quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi del prossimo anno.

Il tour rappresenterà l’occasione perfetta per presentare dal vivo il nuovo album “L’Orazero”, in uscita il 3 ottobre e già anticipato dal singolo “Senza”. I fan potranno così immergersi in un’esperienza live che unirà i grandi classici della carriera del Re dei Sorcini alle nuove composizioni.

L’attesa è alle stelle per queste performance che promettono di essere un viaggio emozionale attraverso oltre 50 anni di storia musicale italiana, con la consueta energia e passione che contraddistinguono ogni esibizione di Renato Zero.

Il tour prenderà il via il 24 gennaio 2026 da Roma, città natale dell’artista, con una serie straordinaria di sei concerti consecutivi al Palazzo dello Sport. Questo ritorno nella Capitale rappresenta un omaggio speciale ai fan romani che da sempre sostengono Renato Zero.

Ecco il calendario completo delle 23 date confermate:

24 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport 25 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport 28 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport 29 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport 31 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport 1 febbraio – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport 11 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Firenze – Nelson Mandela Forum 12 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Firenze – Nelson Mandela Forum 14 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Firenze – Nelson Mandela Forum 15 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Firenze – Nelson Mandela Forum 7 marzo – Torino – Inalpi Arena

– Torino – Inalpi Arena 8 marzo – Torino – Inalpi Arena

– Torino – Inalpi Arena 11 marzo – Mantova – Palaunical

– Mantova – Palaunical 13 marzo – Mantova – Palaunical

– Mantova – Palaunical 18 marzo – Conegliano – Prealpi San Biagio Arena

– Conegliano – Prealpi San Biagio Arena 20 marzo – Conegliano – Prealpi San Biagio Arena

– Conegliano – Prealpi San Biagio Arena 24 marzo – Bologna – Unipol Arena

– Bologna – Unipol Arena 28 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena

– Pesaro – Vitrifrigo Arena 4 aprile – Eboli – Palasele

– Eboli – Palasele 8 aprile – Bari – Palaflorio

– Bari – Palaflorio 9 aprile – Bari – Palaflorio

– Bari – Palaflorio 15 aprile – Messina – Palarescifina

– Messina – Palarescifina 16 aprile – Messina – Palarescifina

La tournée attraverserà l’intera penisola, toccando i principali palasport da nord a sud, garantendo ai fan di ogni regione l’opportunità di assistere alle performance dal vivo del loro beniamino.

Concerti Renato Zero: la scaletta dei concerti

Ecco la possibile scaletta dei Concerti di Renato Zero (ovviamente non sono ancora inclusi i brani del nuovo album):

Vivo

Il jolly

Ancora qui

Svegliatevi poeti

Manichini

I commedianti

Nei giardini che nessuno sa

Vive chi vive

Amico

Voyeur

L’amore sublime

La ferita

A braccia aperte

Figaro

Cercami

Per non essere così

Bella gioventù

Vizi e desideri

Dimmi chi dorme accanto a me

Il grande mare

Amando amando

Via dei martiri

Accade

Madame / Mi vendo / Triangolo / Baratto

Potrebbe essere Dio

Cuori liberi

D’aria e di musica

Il cielo

I migliori anni della nostra vita

La favola mia

Niente trucco stasera

L’avventuriero

Morire qui

Magari

Spiagge

Resisti

Inventi

Felici e perdenti

La pace sia con te

Quel bellissimo niente

Rivoluzione

Più su

Medley Wacciuwari

Vita

La scaletta de “L’Orazero in tour” promette di essere un viaggio emozionante attraverso oltre cinquant’anni di carriera artistica. Renato Zero proporrà un repertorio che unirà magistralmente i brani simbolo del suo percorso musicale alle tracce inedite contenute nel nuovo progetto “L’Orazero”.

Basandosi sui precedenti tour dell’artista, i concerti saranno strutturati tradizionalmente in quattro parti distinte, con una durata complessiva che includerà circa trenta brani per serata. Questa formula consolidata ha sempre permesso al Re dei Sorcini di creare un’esperienza dal vivo coinvolgente e completa.

Il nuovo album “L’Orazero” rappresenta un viaggio attraverso diciannove differenti mondi musicali, ognuno caratterizzato da proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni e utopie. Questa varietà si rifletterà inevitabilmente nelle performance dal vivo, offrendo al pubblico modi diversi di rappresentarsi e di vivere l’arte.

I fan potranno aspettarsi un perfetto equilibrio tra nostalgia e innovazione: dai grandi classici che hanno segnato la storia della musica italiana ai nuovi brani che esplorano territori artistici inediti, mantenendo sempre l’inconfondibile stile che ha reso Renato Zero un’icona intramontabile della scena musicale nazionale.

I biglietti e le informazioni per l’acquisto

I biglietti per “L’Orazero in tour” sono disponibili da giovedì 19 settembre per tutte le 23 date annunciate. La vendita interesserà tutti i concerti programmati da gennaio ad aprile 2026, dai sei appuntamenti romani al Palazzo dello Sport fino alle date conclusive di Messina al Palarescifina.

I fan potranno acquistare i tagliandi attraverso i canali di vendita ufficiali, garantendo l’accesso alle performance nei principali palasport italiani dove si esibirà l’artista romano.

