Abbonamento under-19: 12 mesi di mobilità integrata a 50 €

Per gli studenti romani, spostarsi quotidianamente rappresenta una voce di spesa significativa per le famiglie. Tra biglietti singoli e abbonamenti mensili, i costi del trasporto pubblico incidono pesantemente sui budget domestici, spesso limitando la libertà di movimento dei giovani.

La necessità di raggiungere scuole, università e luoghi di aggregazione sociale rende indispensabile una soluzione economicamente sostenibile che garantisca accessibilità alla rete di trasporto della capitale.

Le caratteristiche dell’abbonamento under-19

L’abbonamento Under-19 ATAC rappresenta una soluzione di mobilità integrata con validità annuale di 12 mesi dalla data di emissione. Il servizio garantisce accesso illimitato all’intera rete di trasporto pubblico romano, includendo autobus, tram, metropolitana e ferrovie integrate nell’area Metrebus con tariffa unica di 50 euro.

L’abbonamento deve essere caricato su una Metrebus Card Personalizzata, disponibile presso le biglietterie abilitate per chi non ne possiede ancora una.

I requisiti d’accesso e modalità di registrazione

L’abbonamento Under-19 ATAC presenta requisiti semplici ma specifici: il beneficiario deve avere meno di 19 anni ed essere residente nel Comune di Roma Capitale. La procedura di attivazione richiede la registrazione sulla piattaforma MyAtac, con una particolarità importante per i minorenni: la registrazione deve essere necessariamente effettuata da un genitore o tutore legale.

Il processo prevede la compilazione del modulo online nella sezione dedicata “Roma Under-19”, allegando un documento d’identità valido del richiedente.

Il funzionamento del rinnovo online

Il rinnovo dell’abbonamento Under-19 avviene completamente tramite la piattaforma MyAtac, nella sezione dedicata “Roma Under-19”. La procedura richiede l’allegazione di un documento d’identità aggiornato e il pagamento di 50 €.

L’abbonamento rinnovato diventa attivo dal giorno successivo alla scadenza del precedente se ancora valido, altrimenti decorre dalla data del rinnovo. Dopo il pagamento online, è necessario attivare l’abbonamento presso i validatori nelle stazioni metro o tramite le colonnine self-service abilitate.

Le note e le implicazioni pratiche

L’abbonamento è riservato esclusivamente ai residenti del Comune di Roma, escludendo i comuni limitrofi. Per chi non possiede la Metrebus Card Personalizzata, è necessario recarsi presso biglietterie specificamente abilitate per l’emissione della carta e il completamento della procedura di attivazione dell’abbonamento.