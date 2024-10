Giornata Europea dei Genitori e della Scuola 2024

Giornata Europea dei Genitori e della Scuola: quando si tiene e perché è stata istituita

Ogni 8 ottobre si tiene in tutta l’Unione Europea la “Giornata europea dei genitori e della scuola”, promossa dall’EPA (Associazione europea dei genitori). Questo evento mira a sensibilizzare i genitori sull’importanza del loro ruolo nell’educazione dei figli e a celebrare la scuola, mettendo in risalto il suo valore educativo e formativo. In tutte le scuole europee sono previsti incontri, dibattiti e la possibilità per i genitori di partecipare attivamente alle lezioni.

Costruire un’alleanza tra insegnanti e genitori: consigli pratici

Ecco cinque azioni chiave per migliorare il rapporto tra scuola, genitori e alunni:

Rafforzare la comunicazione: utilizzare diversi canali di comunicazione come il registro elettronico, incontri individuali e collettivi, e-mail e il sito web istituzionale per mantenere costante il flusso di informazioni tra scuola e famiglie, favorendo una comprensione reciproca. Creare spazi di ascolto e accoglienza: la scuola dovrebbe offrire momenti e luoghi specifici per accogliere le famiglie, favorendo un dialogo basato su empatia, rispetto e assenza di giudizio per instaurare fiducia e collaborazione. Per questo è importante anche partecipare attivamente alle assemblee di classe. Collaborazione attiva nei progetti scolastici: coinvolgere i genitori non solo attraverso la partecipazione ai colloqui ma anche nei progetti scolastici ed extra-curricolari, offrendo opportunità di contributo diretto e condividendo responsabilità e obiettivi educativi. Promuovere relazioni basate su fiducia e stima: sviluppare una relazione di fiducia reciproca tra scuola e famiglia, fondamentale per supportare il percorso educativo degli alunni, ridurre l’assenteismo e migliorare il benessere generale degli studenti. Realizzare progetti formativi per i genitori: utilizzare opportunità come quelle offerte dal PNRR per coinvolgere attivamente i genitori in percorsi di orientamento e progetti formativi, migliorando il supporto delle famiglie nel percorso scolastico dei figli.

Photo courtesy: Freepik