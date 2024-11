Giornata internazionale degli studenti, storia e frasi

Il 17 novembre di ogni anno ricorre la Giornata internazionale degli studenti. Ma come nasce la ricorrenza, chi l’ha istituita e qual è la storia che ne sta dietro? Prima di passare alle frasi a tema, facciamo un po’ di chiarezza con un passo indietro lungo un’ottantina di anni.

Storia della Giornata internazionale degli studenti

La storia che sta dietro la giornata è piuttosto oscura in quanto originariamente è stata celebrata per ricordare gli studenti che hanno affrontato brutalità per mano dei nazisti dopo che le università ceche sono state prese d’assalto nel 1939. In particolare la data commemora l’anniversario dell’assalto nazista dell’Università di Praga dopo le manifestazioni contro l’uccisione di Jan Opletal e l’occupazione della Cecoslovacchia nonché dopo l’esecuzione di nove leader studenteschi. A seguito di tali eventi, più di 1200 studenti sono stati inviati ai campi di concentramento e tutte le scuole e le università ceche sono state chiuse.

La giornata è stata celebrata per la prima volta nel 1941 a Londra per volere del Consiglio Internazionale degli Studenti in accordo con gli Alleati. Tradizione che si è poi mantenuta negli anni successivi ed alla quale sono anzi seguite delle pressioni da parte dell’International Union of Students verso i sindacati nazionali degli studenti in Europa al fine di renderla una data ufficiale da parte delle Nazioni Unite.

La Giornata internazionale degli studenti oggi

Il 15 novembre, in occasione della Giornata internazionale degli studenti, sono scesi in piazza migliaia di studenti italiani, i quali hanno protestato contro le politiche educative del governo in una mobilitazione nazionale organizzata dall’Unione degli Studenti. Le manifestazioni si sono svolte in grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino. Le principali richieste includevano maggiori investimenti nell’istruzione per migliorare la qualità dell’insegnamento, l’opposizione alle riforme del Ministro dell’Istruzione Valditara, criticate come autoritarie, la denuncia dell’aumento dei costi di istruzione, e una richiesta di riforma della rappresentanza studentesca per una maggiore partecipazione nelle decisioni educative. La giornata di mobilitazione ha rappresentato un momento significativo di espressione del disagio e delle richieste degli studenti italiani, evidenziando la necessità di un dialogo aperto tra le istituzioni e le nuove generazioni per affrontare le sfide attuali del sistema educativo.

Frasi per la Giornata mondiale degli studenti

Ecco alcune frasi sugli studenti da leggere in occasione della Giornata Mondiale.