Giornata Mondiale della Gentilezza 2024: origini, significato e come celebrarla

13 novembre, Giornata Mondiale della Gentilezza: quando nasce

Oggi à la Giornata Mondiale della Gentilezza (anche nota come Kindness Day), istituita nel 1998 dal World Kindness Movement, un’organizzazione internazionale nata a Tokyo nel 1997 con l’obiettivo di promuovere la gentilezza a livello globale. La scelta del 13 novembre come data ufficiale ricorda l’inizio della conferenza del World Kindness Movement tenutasi a Tokyo nel 1997, durante la quale fu firmata la Dichiarazione della Gentilezza.

L’obiettivo principale di questa giornata è sensibilizzare le persone sull’importanza della gentilezza nelle relazioni interpersonali e nella società. Attraverso piccoli gesti quotidiani, come un sorriso, una parola gentile o un atto di cortesia, è possibile migliorare il benessere individuale e collettivo. La gentilezza favorisce la creazione di legami più forti, aumenta la fiducia reciproca e contribuisce a costruire comunità più coese e solidali.

Frasi sulla Giornata Mondiale della Gentilezza

Numerose personalità hanno sottolineato il valore della gentilezza attraverso frasi celebri che ne evidenziano l’importanza. Ecco alcune frasi sulla gentilezza:

“La gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e il cieco può vedere.” – Mark Twain

“Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato.” – Esopo

“Ovunque ci sia un essere umano, vi è la possibilità per una gentilezza.” – Seneca

“La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l’eccezione.” – Buddha

“Sii gentile quando possibile. Ed è sempre possibile.” – Dalai Lama

Come celebrare la Giornata Mondiale della Gentilezza

In occasione del 13 novembre, Giornata Mondiale della Gentilezza, molte scuole, organizzazioni e comunità promuovono iniziative volte a diffondere la cultura della gentilezza. Ad esempio, si organizzano attività educative per i bambini, campagne di sensibilizzazione sui social media ed eventi pubblici che incoraggiano la partecipazione attiva dei cittadini.

In Italia, la Giornata Mondiale della Gentilezza è stata celebrata per la prima volta nel 2000 e da allora ha visto una crescente partecipazione da parte di istituzioni e cittadini. Ogni anno, il 13 novembre rappresenta un’opportunità per riflettere su come la gentilezza possa influenzare positivamente le nostre vite e quelle degli altri.

Ad esempio, per esercitare la gentilezza con chi ci è vicino, è possibile adottare semplici comportamenti quotidiani che possono fare la differenza. Ecco alcuni consigli pratici:

Ascolto attivo : dedicare tempo ad ascoltare veramente ciò che gli altri hanno da dire, mostrando interesse e comprensione.

: dedicare tempo ad ascoltare veramente ciò che gli altri hanno da dire, mostrando interesse e comprensione. Parole gentili : utilizzare espressioni come “per favore”, “grazie” e “scusa” nelle interazioni quotidiane, riconoscendo il valore degli altri.

: utilizzare espressioni come “per favore”, “grazie” e “scusa” nelle interazioni quotidiane, riconoscendo il valore degli altri. Offrire aiuto : essere disponibili a supportare chi è in difficoltà, anche con piccoli gesti come tenere la porta aperta o aiutare a portare un peso.

: essere disponibili a supportare chi è in difficoltà, anche con piccoli gesti come tenere la porta aperta o aiutare a portare un peso. Riconoscere i meriti : complimentarsi sinceramente con gli altri per i loro successi o per le qualità che apprezziamo in loro.

: complimentarsi sinceramente con gli altri per i loro successi o per le qualità che apprezziamo in loro. Essere pazienti: mostrare comprensione e tolleranza verso gli errori o le imperfezioni altrui, evitando giudizi affrettati.

Celebrare questa giornata significa impegnarsi a rendere la gentilezza una parte integrante della nostra vita, ogni giorno dell’anno.