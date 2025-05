Eurovision 2025: dove vederlo, cantanti e favoriti

La Rai ha presentato ufficialmente la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. L’appuntamento televisivo è fissato per martedì 13 e giovedì 15 maggio su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay con le due semifinali, mentre sabato 17 maggio la finale sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, con copertura completa anche su Rainews.it attraverso diretta streaming, foto e highlights video.

La manifestazione avrà come cornice la St. Jakobshalle, arena da 12.000 posti situata a pochi chilometri dai confini con Francia e Germania. Una scelta dal forte valore simbolico, considerando che proprio la Svizzera ospitò la prima edizione dell’Eurovision nel 1956, evento che oggi raggiunge una platea stimata tra i 100 e i 600 milioni di spettatori in tutto il mondo.

A guidare il pubblico italiano attraverso le serate sarà Gabriele Corsi, volto ormai familiare per gli appassionati del festival, affiancato da una novità d’eccezione: la rapper BigMama, prima artista italiana a commentare la competizione. “Vorrei essere un’artista a 360°, quindi non vedo l’ora di affrontare questa esperienza”, ha dichiarato l’artista durante la conferenza stampa, sottolineando come “Eurovision è un palco importante per mandare importanti messaggi di pace”.

In collegamento da Basilea è intervenuto anche Lucio Corsi, rappresentante italiano in gara con “Volevo essere un duro”, pronto per il suo debutto sulla scena internazionale: “Ci saranno dei sottotitoli per far comprendere appieno le mie parole. Amo le competizioni, ma la musica non è una competizione. Sono qui per imparare e far ascoltare la mia canzone”.

La vera sorpresa annunciata dal vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, è stata la scelta dello spokesperson italiano: per la prima volta nella storia dell’Eurovision, sarà un personaggio non umano a comunicare i voti italiani. Topo Gigio, icona della televisione italiana, diventerà infatti il primo “spokemouse” nella fase finale della kermesse. “Mi sto allenando per dire la celebre frase ’12 points goes to…'” ha rivelato lo stesso Gigio in un video trasmesso durante la presentazione.

I pronostici scommesse: l’Italia non brilla tra i favoriti europei

A pochi giorni dall’inizio della competizione, i bookmakers hanno già delineato i principali favoriti per la vittoria finale. La Svezia guida attualmente le classifiche con il duo KAJ e il loro brano “Bara bada bastu”, che registra una probabilità di successo del 27% e quote tra 2.6 e 2.9. Subito dietro troviamo l’Austria, rappresentata da JJ con “Wasted Love”, accreditata del 21% di chance di vittoria.

Completano la top five la Francia di Louane con la struggente “Maman” (11% di probabilità), Israele con Yuval Raphael e la sua “New Day Will Rise” (6%), e i Paesi Bassi grazie a Claude e la sua “C’est La Vie” cantata in francese (5%).

Il nostro Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” si posiziona solo al 13° posto nelle previsioni, con una probabilità di vittoria che non supera l’1% e quote che oscillano tra 51 e oltre 100. Un dato che contrasta con il successo che il brano sta ottenendo sulle piattaforme di streaming musicale, dove continua a scalare le classifiche.

Anche l’altro rappresentante italofono, Gabry Ponte in gara per San Marino con “Tutta l’Italia“, fatica a convincere gli scommettitori: per lui una 15ª posizione con percentuali simili a quelle dell’Italia, nonostante la sua notorietà internazionale nel panorama dance.

Ricordiamo che i pronostici delle scommesse non sempre rispecchiano l’esito finale della competizione, che resta aperta a sorprese e colpi di scena grazie al voto combinato di giurie nazionali e televoto popolare. La storia dell’Eurovision ci ha abituato a ribaltamenti dell’ultimo minuto che potrebbero favorire anche i nostri rappresentanti!