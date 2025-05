Concerti Gregory Porter 2025: date, biglietti e scaletta del tour in Italia

Il maestro del jazz soul sbarca in Italia con il tour 2025

Gregory Porter, talentuoso cantante statunitense considerato tra i massimi esponenti della scena Jazz Soul contemporanea, ha ufficialmente annunciato il suo atteso tour 2025 che includerà due imperdibili date italiane. L’artista, noto per la sua voce calda e potente, porterà sul palco italiano la sua straordinaria miscela di jazz, soul e R&B che ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo.

Porter, vincitore di prestigiosi Grammy Awards, si prepara a incantare i fan italiani con performance ricche di intensità emotiva e virtuosismo vocale. Il suo repertorio spazierà probabilmente tra i suoi più celebri successi e brani tratti dai suoi album più recenti, promettendo di regalare al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente e indimenticabile.

Gregory Porter ha confermato due imperdibili appuntamenti nel nostro paese per il 2025. Il primo concerto si terrà il 7 maggio al Teatro Nazionale di Milano, location storica che garantisce un’acustica perfetta per apprezzare le sfumature vocali dell’artista. Il giorno successivo, 8 maggio, Porter si esibirà al Gran Teatro Geox di Padova, altro spazio rinomato per la qualità degli eventi musicali ospitati.

I fan possono prepararsi a uno spettacolo completo della durata di circa un’ora e quaranta minuti, il formato standard dei concerti di Porter. Il programma prevede generalmente l’inizio alle 21:00 per concludersi intorno alle 22:40, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo musicale dell’artista americano senza risultare eccessivamente prolungata. Le due location selezionate rappresentano la perfetta cornice per godere appieno delle performance di uno dei massimi esponenti contemporanei del jazz soul.

I biglietti per assistere alle performance del rinomato jazzista sono attualmente disponibili su Ticketone, piattaforma ufficiale per l’acquisto online. Gli appassionati possono procurarsi i tagliandi anche presso tutti i punti vendita autorizzati distribuiti sul territorio nazionale. Vista la popolarità dell’artista e le limitate date italiane, è consigliabile procedere all’acquisto con anticipo per assicurarsi i posti migliori. I concerti di Gregory Porter rappresentano sempre eventi molto attesi nel panorama musicale jazz, con un’affluenza significativa di pubblico in entrambe le location selezionate.

La possibile scaletta dei brani nel tour 2025

Basandoci sulle sue recenti esibizioni, Gregory Porter potrebbe proporre un repertorio che include diversi successi della sua carriera. L’artista dovrebbe aprire con la struggente “If Love Is Overrated”, seguita dall’energica “Revival Song” e dalla melodica “Hey Laura”. I fan avranno probabilmente l’occasione di ascoltare anche un brano inedito, ancora non ufficialmente annunciato. La performance proseguirà con “Take Me to the Alley” e il travolgente “Liquid Spirit”, brano che ha contribuito alla sua fama mondiale.

Un momento speciale sarà dedicato a un medley che include “My Girl”, un assolo di basso, nuovamente “My Girl”, “Papa Was a Rollin’ Stone” e “Everyone Loves the Sunshine”. Nella parte finale del concerto, Porter dovrebbe eseguire “Musical Genocide”, “Water Under Bridges”, “Mister Holland” e concludere con “It’s Probably Me”. Ricordiamo che questa scaletta rappresenta un’anticipazione basata sulle recenti performance e potrebbe subire modifiche durante il tour.

Scaletta 2025

If Love Is Overrated

Revival Song

Hey Laura

Inedito

Take Me to the Alley

Liquid Spirit

MEDLEY My Girl / Bass Solo / My Girl / Papa Was a Rollin’ Stone / Everyone Loves the Sunshine

Musical Genocide

Water Under Bridges

Mister Holland

It’s Probably Me

Foto copertina via Wikimedia Commons