Concerti Clara Soccini 2025: date, biglietti e scaletta

Clara Soccini, conosciuta nel panorama musicale semplicemente come Clara, ha recentemente annunciato le date del suo attesissimo tour 2025. La giovane artista, che sta brillantemente portando avanti una doppia carriera tra musica e recitazione, torna sul palco dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano “Febbre”, che le ha permesso di conquistare un pubblico sempre più vasto e affezionato.

Il nuovo tour rappresenta un’importante opportunità per i fan di vivere dal vivo l’energia e il talento di questa promettente cantante italiana, che negli ultimi anni ha saputo imporsi sulla scena musicale con uno stile personale e riconoscibile. Le performance di Clara si caratterizzano per intensità emotiva e capacità interpretativa, qualità che ha affinato anche grazie alla sua esperienza come attrice.

Dopo l’accoglienza entusiasta ricevuta durante gli spettacoli del 2024, l’artista si prepara ora a portare la sua musica in diverse location italiane, con un calendario che copre sia il periodo estivo che quello autunnale, permettendo così ai suoi sostenitori di tutta Italia di assistere alle sue esibizioni.

Dopo il successo ottenuto a Sanremo, Clara Soccini si prepara a calcare i palchi di tutta Italia con un calendario ricco di appuntamenti. Il tour estivo toccherà diverse regioni, permettendo ai fan di assistere alle performance dell’artista in location suggestive.

Ecco le date confermate del tour di Clara Soccini:

SABATO 10 MAGGIO – MELILLI (SR) – TERRAZZA DEGLI IBLEI

LUNEDÌ 2 GIUGNO – FORMIA (LT) – PIAZZA MATTEI

SABATO 14 GIUGNO – RIESE PIO X (TV) – PARCO DELLE POESIE – AVIS LIVE MUSIC

SABATO 21 GIUGNO – CESENATICO (FC) – PIAZZA ANDREA COSTA – LA NOTTE ROSA

LUNEDÌ 23 GIUGNO – CIVITELLA ROVETO (AQ) – PIAZZA SAN GIOVANNI

GIOVEDÌ 17 LUGLIO – GIOIA TAURO (RC) – VENTI DA SUD

SABATO 19 LUGLIO – PRATOVECCHIO STIA (AR) – GO VALLEY FESTIVAL

VENERDÌ 8 AGOSTO – TORTORETO LIDO (TE) – ROTONDA CARDUCCI – VIVITORTORETO

LUNEDÌ 11 AGOSTO – CERENZIA (KR) – PRESILANDIA SUMMER FESTIVAL

MARTEDÌ 12 AGOSTO – ROGGIANO GRAVINA (CS) – ESTATE ROGGIANESE

VENERDÌ 15 AGOSTO – SAUZE D’OULX (TO) – ANIMA FESTIVAL

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE – SIDERNO (RC) – PORTO SALVO FESTIVAL

Tour autunnale

Particolarmente attese sono le date autunnali che vedranno Clara esibirsi in location al chiuso, perfette per godersi la sua musica durante la stagione più fredda:

28 NOVEMBRE – CIAMPINO – ORION

30 NOVEMBRE – MILANO – FABRIQUE

I biglietti per questi eventi sono già disponibili sui principali circuiti di vendita online. Si consiglia di acquistarli in anticipo, considerando il crescente seguito dell’artista dopo i recenti successi.

La durata attesa dei concerti nel nuovo tour

Stando alle informazioni basate sul precedente tour di Clara Soccini, gli spettacoli dal vivo dell’artista hanno una durata media di circa un’ora e venti minuti. Nel corso del tour 2024, la cantante ha eseguito un totale di venti brani, con la particolarità di proporre la hit “Nero Gotico” due volte, utilizzandola anche come bis conclusivo per soddisfare l’entusiasmo del pubblico.

Considerando questa struttura, è ragionevole aspettarsi che anche per le date del 2025 i concerti seguano tempistiche simili, con un inizio previsto intorno alle 21:00 e una conclusione che dovrebbe attestarsi indicativamente tra le 22:20 e le 22:30. Questo format ha dimostrato di funzionare particolarmente bene, permettendo alla giovane artista di presentare un repertorio sufficientemente ampio ma senza appesantire eccessivamente la serata.

La probabile scaletta del tour

Mentre la scaletta ufficiale per i concerti del 2025 non è stata ancora rivelata, possiamo ipotizzare che Clara manterrà molti degli elementi che hanno reso memorabile il suo tour precedente. Durante gli spettacoli del 2024, l’artista ha proposto un set completo di venti brani, offrendo ai fan un viaggio musicale attraverso il suo repertorio più apprezzato.

Ecco la possibile sequenza dei brani basata sul tour precedente:

Intro

Nero Gotico

Ammirerò

Cicatrice

Boulevard

Amore Disperato

Origami

Ragazzi Fuori

Storie Di Rose Appassite

Sogni Di Carte

Clown

Diamanti

Aquiloni

C’est La Vie

Soldi Amore

Un Milione Di Notti

Origami All’Alba

Diamanti Grezzi

Ghetto Love

Nero Gotico (Bis)

Particolarmente significativa è la doppia presenza di “Nero Gotico”, hit che l’artista ha scelto di eseguire sia all’inizio che come bis conclusivo, creando una struttura ciclica che ha entusiasmato il pubblico. È probabile che nel tour 2025 Clara possa anche integrare nuovi brani pubblicati nel frattempo, mantenendo però intatta la formula vincente che caratterizza le sue performance dal vivo.