Giro d’Italia 2025: quando parte, tappe e favoriti

Il Giro d’Italia 2025 si preannuncia come un’edizione spettacolare e ricca di novità, sia per quanto riguarda il percorso che per la partecipazione di grandi campioni. In programma dal 9 maggio al 1° giugno, la corsa rosa di quest’anno si apre con una grande novità: la Grande Partenza dall’Albania, segnando un momento storico per il ciclismo internazionale.

Le prime tre tappe si svolgeranno interamente in territorio albanese, toccando anche le città di Tirana, dove è in programma una cronometro individuale di 13,7 km, e Valona, prima del rientro in Italia attraverso la Puglia, con un arrivo a Lecce.

Giro d’Italia 2025: percorso e tappe

La route del Giro d’Italia 2025 è stato disegnato per offrire spettacolo e selezione in ogni fase della corsa. Oltre alle tappe in Albania, il percorso attraversa l’Italia da sud a nord, passando per gli Appennini, le strade bianche della Toscana e le grandi salite alpine. Saranno 21 tappe per un totale di 3.413 km, con 52.500 metri di dislivello, ben 10.000 metri in più rispetto all’edizione 2024.

Tra le tappe più spettacolari si segnala la 9ª frazione da Gubbio a Siena, che propone un finale con 30 km di strade sterrate nello stile delle “Strade Bianche”, con arrivo in Piazza del Campo. Le cronometro saranno due: la già citata a Tirana e una più lunga nella 10ª tappa, tra Lucca e Pisa, di 28,6 km.

Anche gli amanti della salita saranno accontentati, con cinque tappe di alta montagna e tre arrivi in salita: Tagliacozzo (7ª tappa), San Valentino-Brentonico (16ª) e Sestriere, nella penultima frazione, che prevede anche il leggendario Colle delle Finestre, designato come Cima Coppi 2025 con i suoi 2.178 metri di altitudine.

Il ritorno di salite iconiche come il Mortirolo, il San Pellegrino in Alpe e il già citato Colle delle Finestre rappresenta un tributo alla storia della corsa rosa. Ogni tappa di montagna sarà cruciale per la classifica generale, in particolare quella da San Michele all’Adige a Bormio, che include sia il Mortirolo che il Passo del Tonale.

Altra novità del percorso è lo sconfinamento in Slovenia: la 14ª tappa con arrivo a Nova Gorica/Gorizia offrirà paesaggi inediti e un tracciato misto che potrebbe favorire attacchi da lontano o colpi di scena.

Come nelle ultime edizioni, il gran finale si terrà a Roma, dove il 1° giugno si concluderà la corsa rosa, probabilmente con una tappa dedicata ai velocisti e la premiazione del vincitore ai piedi del Colosseo.

Giro d’Italia: i favoriti e i grandi assenti

Tra i protagonisti più attesi del Giro d’Italia 2025 spicca Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe), già vincitore dell’edizione 2023 e pronto a tornare protagonista. Accanto a lui, tra i favoriti per la maglia rosa, ci sono Jai Hindley e Daniel Martinez, così come un nutrito gruppo di ex vincitori: Nairo Quintana, Egan Bernal e Richard Carapaz.

In chiave italiana, le speranze sono riposte soprattutto in Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), maglia bianca al Giro 2024, e in Giulio Ciccone (Lidl-Trek), uno dei migliori scalatori del gruppo. Tra gli altri nomi di rilievo figurano Tom Pidcock, David Gaudu, Derek Gee, Romain Bardet, e l’attesissimo debutto al Giro di Wout van Aert, stella del ciclocross e delle classiche.

Assenze importanti da segnalare sono quelle di Jonathan Milan, dominatore delle volate nelle ultime due edizioni e vincitore della maglia ciclamino nel 2023 e 2024, e di Filippo Ganna, il campione italiano delle cronometro.

Giro d’Italia: dove vederlo

Il Giro d’Italia 2025 si può seguire principalmente in diretta TV in chiaro sui canali RAI, in particolare Rai Sport HD e Rai 2 HD, con una copertura completa di tutte le tappe e programmi dedicati come Giro Mattina, Prima Diretta, Giro in Diretta, Processo alla Tappa, TGiro e Giro Notte.

In streaming gratuito, tutte le tappe sono disponibili su RaiPlay, accessibile via browser e app mobili. Per chi preferisce l’abbonamento, la corsa è trasmessa in diretta anche su Eurosport 1 HD e in streaming su piattaforme come discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, che offrono sia la diretta sia contenuti on demand.

Inoltre, il canale YouTube ufficiale del Giro d’Italia propone highlights, contenuti esclusivi e alcune dirette selezionate.