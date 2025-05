Concerti Black Rebel Motorcycle Club 2025: date, biglietti e scaletta

I Black Rebel Motorcycle Club si preparano a conquistare nuovamente la scena mondiale con l’annuncio di un attesissimo tour globale nel 2025. La rock band statunitense, celebre per il suo inconfondibile sound oscuro e ipnotico, si esibirà in numerose città internazionali per celebrare un anniversario significativo: i vent’anni dalla pubblicazione di “Howl”, il loro terzo album in studio che ha segnato un punto di svolta nella loro carriera.

Formata a San Francisco alla fine degli anni ’90, la band ha saputo creare un’identità sonora unica nel panorama rock contemporaneo, fondendo sapientemente elementi di garage rock grezzo con atmosfere shoegaze e radici blues profonde. Questo mix esplosivo ha permesso al trio di affermarsi come una delle realtà più autentiche e rispettate della scena indipendente, capace di trasportare il pubblico in viaggi sonori intensi e coinvolgenti attraverso paesaggi musicali densi di riverberi, distorsioni e melodie magnetiche.

I Black Rebel Motorcycle Club si preparano a conquistare nuovamente i palcoscenici europei con una serie di concerti attesissimi nel corso del 2025. La band americana includerà diverse tappe nel vecchio continente come parte del loro tour mondiale, un’occasione imperdibile per i fan europei di assistere alle loro potenti performance dal vivo.

Particolare attenzione è rivolta alle date italiane, che verranno annunciate nei prossimi mesi e che rappresenteranno un momento significativo per gli appassionati del nostro paese. Questo tour assume un valore speciale poiché celebra il ventesimo anniversario di ‘Howl’, terzo album in studio della band, considerato da molti critici un punto di svolta nella loro carriera.

L’attesa tra i fan italiani è palpabile, specialmente considerando che i precedenti concerti del gruppo nel nostro paese hanno registrato un notevole successo di pubblico, confermando l’affezione del pubblico italiano verso il loro sound distintivo.

L’esperienza live: quando l’intensità incontra la durata

I concerti dei Black Rebel Motorcycle Club rappresentano un’autentica immersione nell’universo sonoro della band, con performance che variano notevolmente in termini di durata. Generalmente, uno show dei BRMC può protrarsi da un minimo di 1 ora e mezza fino a raggiungere le 3 ore di pura energia rock.

Durante il memorabile tour di “Specter at the Feast”, gli spettatori hanno potuto godere di esibizioni particolarmente generose, con alcuni concerti che hanno toccato le 3 ore complete di musica, mentre altri si sono attestati intorno alle 2 ore e 15 minuti. Negli ultimi anni, la band sembra aver trovato un equilibrio perfetto, con performance che durano mediamente 1 ora e 30 minuti, garantendo comunque un’esperienza coinvolgente e completa.

L’intensità delle loro esibizioni rimane un marchio di fabbrica inconfondibile: il trio riesce a mantenere alta la tensione emotiva per l’intera durata dello spettacolo, alternando momenti di pura potenza sonora a passaggi più introspettivi, senza mai far calare l’attenzione del pubblico.

La possibile scaletta del tour celebrativo

Altri brani quasi certi sono “Red Eyes and Tears”, “American X”, “Evol”, “Promise” e “Weight of the World”. La parte finale del concerto potrebbe riservare l’energia di “Beat the Devil’s Tattoo”, “Stop”, “Heart + Soul” e “Open Invitation”, chiudendo probabilmente con l’esplosivo “Whatever Happened to My Rock ‘n’ Roll (Punk Song)”.

Per celebrare l’anniversario di ‘Howl’, è probabile l’inserimento di tracce aggiuntive da questo album seminale, rendendo ogni concerto un’esperienza unica per i fan di lunga data.

Scaletta 2023

Shuffle Your Feet

Love Burns

In Like the Rose

Spread Your Love

Red Eyes and Tears

American X

Evol

Promise

Weight of the World

Beat the Devil’s Tattoo

Stop

Heart + Soul

Open Invitation

Whatever Happened to My Rock ‘n’ Roll (Punk Song)

I biglietti e le modalità di acquisto: come assicurarsi un posto al concerto

I biglietti per il tour dei Black Rebel Motorcycle Club 2025 dovrebbero essere disponibili a partire dall’autunno 2024, circa sei mesi prima dell’inizio degli spettacoli. Sarà possibile acquistarli attraverso le principali piattaforme di vendita online come TicketOne, TicketMaster e Vivaticket, oltre che sui canali ufficiali della band.

Basandosi sui precedenti tour, i prezzi potrebbero oscillare tra i 35 e i 60 euro, a seconda della location e del tipo di posto. Per non rischiare di rimanere senza, è consigliabile iscriversi alla newsletter ufficiale del gruppo o seguire i loro profili social, dove verranno annunciate eventuali prevendite riservate ai fan club. Inoltre, alcune piattaforme offrono servizi di notifica che avvisano quando i biglietti sono disponibili.