Giornata Nazionale del Gatto, ecco perché si celebra il 17 febbraio

La Giornata Nazionale del Gatto: un omaggio ai nostri amici felini

Il 17 febbraio di ogni anno si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, un’occasione speciale dedicata a tutti i gatti e ai loro amanti. Questa giornata è l’occasione perfetta per celebrare il legame unico che condividiamo con questi straordinari compagni, riconoscendo il loro impatto positivo sulla nostra vita quotidiana e il loro contributo al nostro benessere emotivo e sociale.

Origini e significato

La Giornata Nazionale del Gatto è stata istituita nel 1990 dalla giornalista Claudia Angeletti attraverso un sondaggio tra i lettori della rivista “Tuttogatto”. La scelta di questa data è legata a diverse tradizioni e simbolismi, come il mese dell’Acquario, associato a spiriti liberi e indipendenti, caratteristiche che si riflettono nei gatti.

Il numero 17 è storicamente associato alla sfortuna in molte culture, un po’ come i gatti, in particolare quelli neri. Questa associazione deriva dall’anagramma del numero romano XVII, che si trasforma in “VIXI”, ovvero “ho vissuto”, suggerendo una connotazione di morte. Tuttavia, il gatto è noto per avere più vite, quindi il 17 viene reinterpretato come “1 vita per 7 volte”. Questa scelta mira a sfatare le credenze negative legate ai gatti e a celebrare la loro resilienza.

L’importanza dei gatti nella società

I gatti sono più di semplici animali domestici; sono compagni di vita, membri a pieno titolo delle famiglie. Studi scientifici hanno dimostrato che la presenza di un gatto può ridurre significativamente lo stress e l’ansia nei loro umani. Con il loro comportamento giocoso e le fusa rilassanti, i gatti hanno un effetto calmante che può migliorare la salute mentale e fisica delle persone.

Inoltre, i gatti sono spesso protagonisti in terapie assistite dagli animali, contribuendo al miglioramento della qualità della vita di anziani, malati e persone con disabilità. Il loro temperamento indipendente ma affettuoso li rende perfetti per questi ruoli, offrendo comfort senza richiedere l’attenzione costante che potrebbe necessitare un cane.

5 curiosità sul gatto

I gatti sono creature affascinanti e i loro comportamenti spesso generano storie curiose e divertenti, come queste che abbiamo selezionato: