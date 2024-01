Golden Globe 2024: tutti i vincitori dell'evento

Quest’anno, la 81ª edizione dei Golden Globe ha visto trionfare il film “Oppenheimer” di Christopher Nolan e la serie televisiva “Succession” di Jesse Armstrong, che hanno conquistato rispettivamente cinque e quattro premi, affermandosi come i grandi vincitori della serata.

“Oppenheimer”, il film che narra la vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer, ha ottenuto un riconoscimento notevole, vincendo il premio per il miglior film drammatico. Christopher Nolan ha inoltre ricevuto il premio per la miglior regia, la prima volta per il regista nel contesto dei Golden Globe. Cillian Murphy, interpretando magistralmente il ruolo di Oppenheimer, si è aggiudicato il premio per il miglior attore in un film drammatico, mentre Robert Downey Jr. ha vinto come miglior attore non protagonista. La colonna sonora originale del film, composta dal talentuoso Ludwig Göransson, ha ulteriormente consolidato il successo di “Oppenheimer”, aggiudicandosi il premio in questa categoria.

Parallelamente, la serie TV “Succession” ha dominato la categoria televisiva, vincendo il premio per la miglior serie drammatica. Kieran Culkin e Sarah Snook, interpretando i ruoli di Roman e Shiv Roy, hanno rispettivamente vinto come miglior attore e attrice in una serie drammatica. Matthew Macfadyen ha ricevuto il premio per il miglior attore non protagonista, per il suo ruolo di Tom Wambsgans.

Un altro film che ha attirato l’attenzione è stato “Barbie”, che ha vinto il Golden Globe per il successo cinematografico o del botteghino, una nuova categoria introdotta quest’anno. Con 1,44 miliardi di dollari di incassi, “Barbie” si è affermato come il film con il maggior incasso nel 2023. La canzone originale “What Was I Made For?” di Billie Eilish e Finneas ha ulteriormente impreziosito il successo del film, vincendo il Golden Globe per la miglior canzone originale.

“Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos, un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Alasdair Gray, ha vinto due Golden Globe: come miglior commedia o musical e come miglior attrice in una commedia o musical a Emma Stone. Anche il film “Anatomia di una caduta” di Justine Triet ha vinto due Golden Globe; come miglior film non in lingua inglese e come miglior sceneggiatura.

“Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki ha vinto il Golden Globe come miglior film d’animazione, mentre la serie televisiva “The Bear” è stata premiata come migliore serie commedia o musical. Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, protagonisti di “The Bear”, hanno vinto rispettivamente come miglior attore e attrice in una serie commedia o musical. La serie “Beef – Lo Scontro” di Jake Schreier ha vinto alcuni Golden Globe, tra cui miglior miniserie o film per la televisione, e premi per i migliori attori Steven Yeun e Ali Wong.