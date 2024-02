Grammy 2024, tutti i vincitori della 66esima edizione

La 66esima edizione dei Grammy Awards ha offerto una notte memorabile, celebrando le realizzazioni nell’industria musicale con una serie di premi che hanno riconosciuto il talento eccezionale di artisti, compositori e produttori.

Nelle categorie principali, Billie Eilish si è aggiudicata il premio per la “Song of the Year” con il brano “What Was I Made For?” tratto da “Barbie”, un riconoscimento che sottolinea la sua capacità di creare musica toccante e significativa. Taylor Swift ha conquistato il premio per il “Best Pop Vocal Album” con “Midnights”, consolidando ulteriormente il suo status di icona pop grazie alla sua abilità narrativa e musicale.

SZA ha dimostrato la sua versatilità e il suo impatto nell’R&B, vincendo in diverse categorie tra cui il “Best Progressive R&B Album” con “SOS” e per la “Best R&B Song” con “Snooze”.

Victoria Monét si è distinta come “Best New Artist”, un premio che celebra l’emergere di nuovi talenti che promettono di lasciare un segno duraturo nell’industria.

Jack Antonoff è stato premiato come “Producer of the Year, Non-Classical”, un tributo alla sua eccezionale capacità di plasmare il suono della musica pop contemporanea attraverso la sua produzione innovativa e il suo lavoro collaborativo con vari artisti.

Nel genere rock, i Paramore hanno ricevuto il premio per il “Best Rock Album” con “This Is Why”, che sottolinea il loro continuo sviluppo e adattamento nel tempo, mantenendo al contempo la loro rilevanza e impatto. Il gruppo boygenius ha invece vinto nella categoria “Best Rock Song” con “Not Strong Enough”..

Nel campo della musica country, Chris Stapleton ha ottenuto il premio per la “Best Country Song” con “White Horse”, confermando la sua posizione come uno dei principali cantautori del genere. Lainey Wilson ha vinto il premio per il “Best Country Album” con “Bell Bottom Country”, evidenziando la sua ascesa come stella del country con un suono distintivo che omaggia le radici del genere pur essendo decisamente contemporaneo.

La musica rap ha visto Killer Mike trionfare nella categoria “Best Rap Album” con “Michael”, un riconoscimento della sua profonda lirica e del suo impatto culturale. La musica elettronica ha visto Fred again.. vincere nella categoria “Best Dance/Electronic Music Album” con “Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)”.