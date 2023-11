ArtQuiz Boost: il corso intensivo per prepararsi al Test di Medicina e Veterinaria 2024

Anche se le procedure relative al Test Medicina 2023 – tra i vari scorrimenti di graduatoria – non sono ancora terminate, il TOLC MED 2024 si avvicina velocemente (le date del TOLC MED non sono ancora state decise, ma le sessioni sono previste a febbraio e ad aprile).

La preparazione ai quiz di medicina rappresenta una fase cruciale e intensa per migliaia di studenti che aspirano a intraprendere una carriera nel campo medico. Per superare il test d’ingresso per Medicina, infatti, è necessaria una preparazione meticolosa e approfondita in materie come biologia, chimica, fisica, matematica, comprensione del testo e ragionamento logico.

Tuttavia, in un mondo sempre più frenetico, dove molti candidati devono bilanciare lo studio con altri impegni, come la scuola (per i candidati che frequentano ancora le superiori), l’università, il lavoro o la famiglia (per quelli un pochino più grandi), trovare il tempo necessario per una preparazione adeguata può sembrare una sfida insormontabile.

In questo contesto, diventa essenziale trovare un metodo di studio efficiente e flessibile. Un approccio che permetta di massimizzare l’apprendimento in tempi ristretti, senza sacrificare la qualità e la profondità dello studio, fondamentale per chi si trova a navigare in questo delicato equilibrio.

Un corso che sappia combinare tecniche di studio efficaci, sfruttare risorse didattiche mirate e adottare strategie di gestione del tempo e dello stress, in modo da ottimizzare ogni momento disponibile e trasformarlo in un passo avanti verso il successo nel test d’ammissione per medicina.

Un corso come Artquiz Boost, il nuovissimo percorso intensivo di studi ideato da Accademia Artquiz, realtà leader nel settore della preparazione dei test d’ingresso con quasi 20 anni di esperienza. Scopriamolo insieme!

Prepararsi al Test di Medicina 2024 con ArtQuiz Boost

Artquiz Boost è il corso pratico e intensivo ideato per coloro che hanno già una solida base e desiderano rafforzare ulteriormente le loro competenze per prepararsi al Test di Medicina e Veterinaria 2024. Questo corso si avvale di metodi didattici interattivi e di esercizi pratici che coprono tutte le discipline e i temi principali richiesti nel test.

Il corso Artquiz Boost comprende:

Lezioni Interattive : queste sessioni (in tutto 35 ore ) si svolgono in live streaming e si concentrano sugli argomenti principali stabiliti dal decreto ministeriale, con un’attenzione speciale verso quelli che appaiono più frequentemente nel giorno del Test. Le lezioni sono orientate alla pratica, con gli insegnanti che analizzano e discutono i quiz di ogni materia, integrando approfondimenti teorici per potenziare l’apprendimento in modo pratico e coinvolgente. Durante le lezioni, gli insegnanti offrono consigli utili per risolvere i quiz più rapidamente , rivelano strategie per evitare le insidie delle domande e condividono tecniche mnemoniche per affrontare i quesiti con maggiore facilità . Hai anche la possibilità di fare tutte le domande che desideri per chiarire ogni tuo dubbio!

: queste sessioni (in tutto ) si svolgono in e si concentrano sugli stabiliti dal decreto ministeriale, con un’attenzione speciale verso quelli che appaiono più frequentemente nel giorno del Test. Le lezioni sono orientate alla pratica, con gli insegnanti che analizzano e discutono i quiz di ogni materia, integrando approfondimenti teorici per potenziare l’apprendimento in modo pratico e coinvolgente. Durante le lezioni, gli insegnanti offrono , rivelano e condividono . Hai anche la possibilità di fare tutte le domande che desideri per chiarire ogni tuo dubbio! Lezioni Registrate: tutte le lezioni in real time vengono anche registrate e rese disponibili per essere viste e riviste in qualsiasi momento, fino alla data del TOLC. In questo modo puoi davvero studiare quando e dove vuoi!

tutte le lezioni in real time vengono anche disponibili per essere viste e riviste in qualsiasi momento, fino alla data del TOLC. In questo modo puoi davvero studiare quando e dove vuoi! Esercitazioni e Simulazioni: il corso offre l’opportunità di esercitarsi senza limiti con il Simulatore Pro , che, oltre a includere migliaia di quiz ufficiali , replica fedelmente l’interfaccia del CISIA, ovvero quella usata il giorno della prova. Questo ti permette di svolgere infinite simulazioni del Test Medicina CISIA !

il corso offre l’opportunità di esercitarsi senza limiti con il , che, oltre a includere , replica fedelmente l’interfaccia del CISIA, ovvero quella usata il giorno della prova. Questo ti permette di svolgere infinite ! Manuali Artquiz: ai corsisti viene fornita anche l’ultima edizione dei tre manuali Artquiz (i migliori sul mercato) che presentano oltre 1.000 quiz inediti e aggiornati al TOLC MED/VET 2023.

Il Metodo ArtQuiz: il miglior alleato per superare i test di Medicina

Artquiz Boost, così come tutti gli altri corsi offerti dall’Accademia, si basa sul Metodo Artquiz.

Questo metodo, sviluppato e affinato in quasi due decenni di esperienza nella preparazione ai test di ammissione e scelto annualmente da migliaia di studenti, prevede un approccio consequenziale allo studio dei quiz, organizzandoli per materia e per argomento.

Questa strategia promuove un apprendimento focalizzato e una più efficace assimilazione dei concetti necessari per il test. Inoltre, il metodo Artquiz stimola lo sviluppo di abilità analitiche e di pensiero critico, competenze fondamentali per il superamento dell’esame per medicina.

L’obiettivo di Artquiz, come ci ha ben spiegato il suo fondatore Arturo Giurlo in una recente intervista, non è quello di far ottenere ai suoi studenti il punteggio minimo al TOLC MED, ma di farli arrivare ai primi posti della graduatoria.

Vuoi prepararti anche tu con Artquiz Boost? Contatta un Tutor e inizia la tua scalata verso il successo!

Articolo in collaborazione con Accademia Artquiz