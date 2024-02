Artquiz Professioni Sanitarie: il nuovo corso per superare i Test d'Ingresso

Il test di ammissione per le Professioni Sanitarie è una tappa cruciale per gli studenti che desiderano intraprendere una carriera in ambito sanitario. L’interesse crescente verso questo percorso di studi è testimoniato dai numeri degli ultimi test, che evidenziano una concorrenza sempre più serrata per l’accesso ai corsi di laurea sanitari.

Nell’ultimo anno accademico, il numero di candidati che hanno partecipato al test di ammissione per le professioni sanitarie è stato di 66.686, a fronte di 34.453 posti disponibili con un rapporto di 0,52 posti per candidato. Questo vuol dire che solo la metà dei candidati è riuscito ad accedere al corso di laurea. L’anno precedente ha visto una situazione ancora più competitiva, con 72.736 candidati per soli 32.998 posti disponibili, ovvero un rapporto di 0,45 posti per candidato.

La concorrenza aumenta ulteriormente se consideriamo le lauree sanitarie più ambite:

Fisioterapia : nell’ultimo anno accademico 18.617 candidati per 2.722 posti

: nell’ultimo anno accademico 18.617 candidati per 2.722 posti Ostetricia : 5.040 candidati per 1.177 posti

: 5.040 candidati per 1.177 posti Logopedia : 4.245 candidati per 906 posti

: 4.245 candidati per 906 posti Tecnico di radiologia : 4.471 candidati per 1.570 posti

: 4.471 candidati per 1.570 posti Infermieristica: 22.957 candidati a fronte di 20.059 posti

Ovviamente i numeri del bando 2024 non sono ancora noti, ma le previsioni suggeriscono cifre in linea con gli anni precedenti, confermando l’alta concorrenza come una costante per l’accesso a queste facoltà.

La preparazione fa la differenza!

Di fronte a una tale concorrenza, prepararsi adeguatamente per i test di ammissione diventa cruciale e può fare la differenza tra l’ottenere o meno un posto nel corso desiderato.

Per superare i Test per le Professioni Sanitarie può non bastare una solida conoscenza delle materie oggetto d’esame, ma serve anche una strategia di studio efficace e mirata.

In questo contesto, avvalersi di un corso di preparazione strutturato, come quello offerto da Accademia Artquiz, può fare la differenza. Questo corso è progettato per ottimizzare il tempo di studio, focalizzandosi sulle aree chiave e sulle tipologie di domande più frequenti nei test di ammissione. La preparazione mirata, insieme alla familiarizzazione con la struttura del test e alle tecniche di gestione del tempo e dell’ansia, aumenta significativamente le probabilità di successo.

7 Motivi per scegliere il corso Artquiz Professioni Sanitarie

Artquiz Professioni Sanitarie è il nuovo corso pratico e completo di preparazione al Test di Professioni Sanitarie ideato da Accademia Artquiz, realtà leader nel settore della preparazione dei test d’ingresso con quasi 20 anni di esperienza.

Artquiz si distingue come una scelta privilegiata per la preparazione ai test grazie a una serie di caratteristiche distintive che ne fanno un’opzione di prim’ordine. Ecco 7 motivi per cui scegliere Artquiz Professioni Sanitarie:

Copertura di tutte le materie del test.

Artquiz assicura una preparazione esaustiva, trattando tutti gli argomenti previsti dal test attraverso lezioni tenute da docenti altamente qualificati, ciascuno laureato nella materia che insegna. Questo approccio garantisce che gli studenti ricevano un insegnamento di qualità superiore, fondato su una profonda conoscenza della disciplina. Approccio Pratico all’Apprendimento.

Le lezioni sono progettate per massimizzare l’efficacia dello studio, concentrandosi sui quiz che vengono svolti e commentati durante la lezione. Questo metodo permette di evitare la dispersione in concetti teorici non strettamente necessari, focalizzandosi invece sulla teoria indispensabile per il successo nel test. Tale approccio rende lo studio più mirato e produttivo. Supporto Continuo del Tutor.

Gli studenti hanno a disposizione un Tutor sempre pronto a risolvere dubbi o rispondere a domande attraverso una chat WhatsApp dedicata. Questo servizio di assistenza continua è fondamentale per garantire una preparazione completa, senza incertezze o ritardi sul piano di studio. Materiali Didattici completi e Simulatore Online.

Gli studenti ricevono i tre manuali Artquiz (Studio, Simulazioni e Teoria) aggiornati all’ultima edizione del Test, oltre all’accesso al Simulatore online per effettuare esercitazioni illimitate. Questi strumenti sono essenziali per una preparazione approfondita e per familiarizzare con la struttura del Test. Flessibilità di Orari.

Il programma del corso è studiato per accomodare le esigenze di chi frequenta la scuola o si sta preparando per la maturità, offrendo orari comodi che permettono di conciliare lo studio con altri impegni. Prezzo Competitivo.

Artquiz offre un corso completo di quattro mesi, con un totale di 160 ore di lezione, a un prezzo scontato di 1.190 euro, che può essere anche dilazionato in comode rate. Questo prezzo, particolarmente vantaggioso rispetto alla media di mercato, si traduce in un costo inferiore a 7,5 euro per ora di lezione, includendo inoltre tre manuali e un simulatore online, il cui valore complessivo, da solo, ammonta a 183 euro. Oltre a tutto il materiale didattico (come slide dei docenti e simulazioni del Test) che viene fornito durante il corso. Garanzia del Metodo Artquiz.

Il corso si basa sul famoso Metodo Artquiz. Questo metodo, sviluppato e affinato in quasi due decenni di esperienza nella preparazione ai test di ammissione, prevede un approccio pratico allo studio, che consiste nel partire dai quiz, per andare ad approfondire solo la teoria utile ai fini dell’esame, arrivando così a quel giorno con il 100% della preparazione e in totale serenità. Ogni anno, il Metodo Artquiz viene scelto da migliaia di studenti che riescono poi a superare i test d’ingresso e a coronare il loro sogno.

Articolo in collaborazione con Accademia Artquiz