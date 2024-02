Catene di Whatsapp divertenti: ecco quali sono

Catene di Whatsapp divertenti

Nel momento in cui si parla di catene WhatsApp, la maggior parte delle persone storce la bocca, in quanto spesso se ne ricevono davvero tantissime e quasi sempre si tratta di bufale che fanno leva sulla superstizione o la paura o, addirittura, ci possiamo trovare davanti a casi di truffa. Tuttavia, ci sono tante catene di Whatsapp divertenti, come:

Catene di Whatsapp sull’amicizia

Catene Whatsapp d’amore

Catene Whatsapp con domande

Vuoi inviare una catena simpatica per far ridere i tuoi amici e distrarli così un po’ dalla noia o dallo studio? Allora vediamo insieme quali sono le 9 catene da mandare su WhatsApp più divertenti.

Catene di Whatsapp da copiare: quali sono

Pronto a fare ridere o almeno sorridere i tuoi amici con una simpatica catena di Sant’Antonio? Ecco le 9 Catene Whatsapp copia e incolla più divertenti:

“Basta una piccola fiamma per illuminare una stanza buia… basta un semplice sms per illuminare la giornata “no” di un amico… invia un messaggio a 5 amici”. “Esercizio mentale: Fallo senza imbrogliare, è sorprendente e molto utile per combattere lo stress e farsi una sana risata: Con questo test saprai quale personaggio indispensabile nella storia dell’umanità sarà il tuo modello da seguire…

Pensa a un numero tra 1 e 6.

Moltiplica per 3.

Aggiungi 3.

Moltiplicalo ancora una volta per 3 (non starai usando mica le dita o addirittura la calcolatrice?)

Somma i numeri del risultato tra di loro in modo tale che rimanga un solo numero. Esempio: 24; 2+4= 6

Continuiamo: Controlla il tuo numero e leggendo attentamente ogni singolo personaggio che ha fatto storia, scopri il modello da seguire:

#1. Albert Einstein

#2. Madame Curie

#3. Clint Eastwood

#4. Alexander Fleming

#5. Madre Teresa

#6. Elisabetta II

#7. Pablo Picasso

#8. Mike Bongiorno

#9. Nome di chi ha inviato il messaggio

#10. Dante Alighieri

#11. Steve Jobs

Lo so! Lo so! Un giorno potrai essere come me; però avrai bisogno di fare uno sforzo maggiore. FORZA E CORAGGIO!!!” (Ovviamente il risultato è sempre 9 e quindi il nome corrispondente è sempre di colui che ha inviato la catena) “Invia questo messaggio a 9 persone ed entro 7 giorni sarà di nuovo sabato… Funziona!” “Invia questo messaggio a:

1 persona che ami

1 persona che odi

1 persona che ti piace

1 che vuoi sfottere

e ora cerca di capire perché l’hai ricevuto!” “Questo è incredibile! Inoltra questo post a 5 persone ed entro 3 minuti NON ACCADRÀ NIENTE ho provato 2 volte e ha sempre funzionato. QUESTO FUNZIONA DAVVERO fatelo girare, la gente deve sapere”.

