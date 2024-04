Nomi per Gruppi di WhatsApp: idee originali e divertenti

NOMI PER GRUPPI DI WHATSAPP DIVERTENTI

Capodanno! Pasquetta! Ferragosto! Questi sono i gruppi di WhatsApp, il miglior regalo che ci abbia fatto quest’applicazione di messaggistica. Questi gruppi ci permettono di mettere insieme più persone, scrivere un messaggio una sola volta, senza doverlo ripetere per tutte le persone coinvolte, facendoci così risparmiare un bel po’ di tempo. Ci sono anche dei gruppi “molesti”: per fortuna, però, si possono mettere in modalità silenzioso per un anno! Si tratta di quelle chat in cui ci sono troppe persone e a volte si scrivono troppi messaggi che potrebbero tranquillamente essere evitati. Quante volte vi sarà capitato di trovare centododici notifiche solo relative a quel gruppo? Assurdo, queste chat sarebbero da denuncia! Guardiamo, però, il lato positivo: avete bisogno di idee originali e divertenti per nominare i vostri gruppi WhatsApp? Leggiamoli insieme.

NOMI PER GRUPPI DI WHATSAPP ORIGINALI PER AMICI

I gruppi migliori sono quelli che nascono tra amici e sfido a trovare, tra voi lettori, uno di voi che non sia inserito in questi gruppi, volente o nolente! Volete trovare un nome originale e divertente per il vostro gruppo preferito, quello che avete creato con i vostri amici del cuore? Ecco qualche idea:

Holly e Benji: il nome di questo gruppo accompagnato dall’icona del pallone è un’idea carina per nominare il gruppo di amici che organizzano partite di calcetto.

il nome di questo gruppo accompagnato dall’icona del pallone è un’idea carina per nominare il gruppo di amici che organizzano partite di calcetto. Birralandia : questo gruppo accompagnato dall’icona della birra è il luogo ideale per organizzare una birretta tra amici.

: questo gruppo accompagnato dall’icona della birra è il luogo ideale per organizzare una birretta tra amici. Che film sei? : con questo nome potreste creare un gruppo tra amici per decidere e scegliere insieme un film da andare a vedere.

: con questo nome potreste creare un gruppo tra amici per decidere e scegliere insieme un film da andare a vedere. Brivido felino: accompagnato dall’icona del fantasmino, è il nome ideale per un gruppo in cui si vogliono organizzare giri sulle giostre pericolose, o gite in posti nascosti e segreti.

accompagnato dall’icona del fantasmino, è il nome ideale per un gruppo in cui si vogliono organizzare giri sulle giostre pericolose, o gite in posti nascosti e segreti. Carta canta: insieme ai simboli delle carte francese, è il nome ideale per indicare un gruppo in cui ci si organizza per giocare a carte, soprattutto durante le feste di Natale.

NOMI PER GRUPPI DI WHATSAPP TRA DONNE

Nel paragrafo precedente ho dato consigli soprattutto ai maschietti per nominare i gruppi di WhatsApp. Ora tocca a voi ragazze, prendete carta e penna, ce n’è per tutti i gusti!

Ape si? Ape no?: con questo nome potreste creare un gruppo con le vostre amiche in cui organizzarvi per un aperitivo e per parlare, davanti una birra o uno spritz, dei vostri partner.

con questo nome potreste creare un gruppo con le vostre amiche in cui organizzarvi per un aperitivo e per parlare, davanti una birra o uno spritz, dei vostri partner. I’m your Venus: questo è il nome che metterei al gruppo di amiche che si aiutano anche a ricordare di fissare gli appuntamenti dall’estetista. Scrive una, prenotano tutte.

questo è il nome che metterei al gruppo di amiche che si aiutano anche a ricordare di fissare gli appuntamenti dall’estetista. Scrive una, prenotano tutte. Addio al nubilato: se avete un’amica che deve sposarsi e siete voi le addette all’organizzazione dell’addio al nubilato, fate questo gruppo e buttateci dentro tutte le invitate.

se avete un’amica che deve sposarsi e siete voi le addette all’organizzazione dell’addio al nubilato, fate questo gruppo e buttateci dentro tutte le invitate. Disco disco: il sabato sera questo gruppo è l’ideale per mettervi d’accordo con le amiche sull’orario di uscita e soprattutto per confrontarvi sull’outfit della serata.

il sabato sera questo gruppo è l’ideale per mettervi d’accordo con le amiche sull’orario di uscita e soprattutto per confrontarvi sull’outfit della serata. Mare mare mare: l’estate è vicina, questo gruppo vi farà mettere d’accordo in men che non si dica!

NOMI PER GRUPPI DI WHATSAPP PER LA FAMIGLIA

Ormai l’applicazione di messaggistica di WhatsApp appartiene indistintamente a tutte le età e quindi, di conseguenza, non possono mancare i gruppi con tutta la sacra famiglia. Ecco qualche idea per voi:

Big Family Mom: questo gruppo è l’ideale per inserire tutta la famiglia materna, nonni, zii, cugini. Gli auguri di buon Natale, buona Pasqua si scrivono una volta sola e tutti li ricevono.

questo gruppo è l’ideale per inserire tutta la famiglia materna, nonni, zii, cugini. Gli auguri di buon Natale, buona Pasqua si scrivono una volta sola e tutti li ricevono. Big Family Dad: quest’altro gruppo è per la famiglia paterna, vale lo stesso discorso degli auguri per le feste comandate, ed evita confusione tra zii e nonni materni e paterni.

quest’altro gruppo è per la famiglia paterna, vale lo stesso discorso degli auguri per le feste comandate, ed evita confusione tra zii e nonni materni e paterni. Family : questo gruppo è per il vostro nucleo familiare, madre, padre e figli. In questo gruppo potete comunicarvi eventuali ritardi, uscite e tutto quello che si può dire tramite messaggio.

: questo gruppo è per il vostro nucleo familiare, madre, padre e figli. In questo gruppo potete comunicarvi eventuali ritardi, uscite e tutto quello che si può dire tramite messaggio. Cose di casa: è un gruppo diverso, sempre tra i componenti del nucleo familiare, in cui ci si avvisa di eventuali cose che mancano in casa e vanno comprate.

NOME PER GRUPPO DI WHATSAPP PER LA CLASSE

E non potevano mancare i gruppi dedicati ai compagni di classe, coloro con cui passiamo molto tempo sia dentro che fuori la scuola. A voi qualche suggerimento:

Classe III bis : è il gruppo in cui si scambiano informazioni riguardo compiti a casa, in classe ed eventuali interrogazioni.

: è il gruppo in cui si scambiano informazioni riguardo compiti a casa, in classe ed eventuali interrogazioni. I fantastici 5 : tra i compagni di classe possono nascere amicizie profonde anche tra pochi di loro, i fantastici 5 è il gruppo per quelli che continueranno a essere loro anche dopo la scuola.

: tra i compagni di classe possono nascere amicizie profonde anche tra pochi di loro, i fantastici 5 è il gruppo per quelli che continueranno a essere loro anche dopo la scuola. Help – Paura esami : gruppo in cui si condividono ansie e paure pre-esami.

: gruppo in cui si condividono ansie e paure pre-esami. Siamo una squadra fortissimi: come la canzone del mitico Checco Zalone, è il nome giusto per un gruppo di studenti e compagni di classe che si incoraggia a vicenda in vista degli esami.

