Problemi di Geometria Esame Terza Media: esempi svolti

Esame Terza Media: l’ansia adesso inizia a farsi sentire! Sappiamo benissimo che tra tutte le prove ognuno di voi ne teme una in particolare: di certo, la maggior parte avrà timore della prova di matematica, quella tra tutte un po’ più complessa. In questo caso non basta solo studiare, ma per arrivare super pronti e fare un compito di matematica perfetto occorre anche allenarsi con esercizi di algebra, geometria e scienze. In questa guida, per rendervi il lavoro più semplice, vi forniremo alcuni esempi svolti di problemi di Geometria per l’esame di Terza Media con soluzioni, in modo che possiate rendervi conto di quello che vi troverete di fronte il giorno della prova ufficiale e il modo per affrontare tutto!

Prima di tutto, tieni sempre in tasca le formule che ti servono:

PROVA DI MATEMATICA ESAME DI TERZA MEDIA: IL COMPITO

Prima di passare agli esempi svolti di Geometria è utile rinfrescarci la memoria e vedere un po’ com’è strutturata la prova di matematica. Il compito di Matematica è il secondo scritto che gli studenti affronteranno durante l’Esame di Terza Media. La prova ha una durata massima di 3 ore e consiste nella soluzione di 4 quesiti:

Geometria solida

Scienze, tecnologia o fisica

Algebra

Geometria analitica o Probabilità

Problemi ed esercizi saranno attinenti al programma svolto, e in base al compito preparato la commissione potrà decidere se sarà possibile utilizzare la calcolatrice oppure no.

ESAME TERZA MEDIA, PROVA DI MATEMATICA: PROBLEMI DI GEOMETRIA SVOLTI CON SOLUZIONI

Adesso non ci rimane che matenere la parola e fornirvi alcuni problemi di geometria svolti, così da capire meglio come dovrete affrontare i quesiti durante gli esami.

Esempio 1. Calcola l’area della superficie totale di un cubo, sapendo che il perimetro di una faccia è 104 cm.

Il problema è molto semplice in quanto sappiamo che il cubo è formato da quadrati, che hanno 4 lati uguali. Visto che abbiamo il perimetro di un quadrato, per conoscere la misura di un lato basterà dividere il perimetro per 4:

104 : 4 = 26 cm

Attraverso il lato possiamo calcolare l’area, il volume e la diagonale. Il problema richiede l’area totale del cubo, che andremo a trovare utilizzando la formula del cubo:

6 x 26² = 4056 cm²

Esempio 2. Un triangolo isoscele ha il lato obliquo lungo 15 cm e il perimetro di 48 cm. Calcolane l’area.

La traccia ci dà solo un lato obliquo, e dato che è congruente con l’altro, ne conosciamo quindi 2. Non conosciamo la base, che però possiamo ricavare sottraendo al perimetro i 2 lati obliqui:

48 – 15 – 15 = 18 cm

Per calcolare l’area troviamo l’altezza utilizzando il Teorema di Pitagora:

h = √15² – (18²/4) = √225 – 81 = √144 = 12 cm

A = (18 x 12) / 2 = 108 cm

