Esame terza media matematica: le formule di geometria piana

Siete impanicati? Ci siamo l’Esame di Terza Media è arrivato. La prova di matematica all’esame di terza media è certamente quella che spaventa di più gli studenti, ma voi sarete sicuramente preparatissimi. Per chi si trova un pochino in difficoltà, noi siamo qui per aiutarti proponendoti tutte le formule della geometria piana per la terza media! Usa le nostre slide per immagazzinare tutte le informazioni, e se preferisci, stampale, in modo da averle sempre a portata di mano!

FORMULE GEOMETRIA PIANA, ESAME MATEMATICA TERZA MEDIA: STUDIA INSIEME A NOI

Utilizza questo formulario per imparare le formule di geometria piana e poi applicale ai problemi per esercitarti. Vedrai, l’esame di terza media di matematica sarà un gioco da ragazzi!

ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA: IL TRIANGOLO

ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA: IL TRIANGOLO RETTANGOLO

ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA: IL QUADRATO

ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA: PARALLELOGRAMMA RETTANGOLO ROMBO

FORMULE GEOMETRIA PIANA, ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA: ROMBO

ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA: TRAPEZIO

ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA: POLIGONO REGOLARE

ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA: CIRCONFERENZA E CERCHIO

Bene, oltre alle formule di geometria piana, ecco tutte le formule che ti servono per ripassare il programma e studiare bene e tutto per la prova di matematica. Intanto, ecco le nostre risorse per arrivare preparato all’esame di terza media: