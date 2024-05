Esame terza media tesina sulla globalizzazione: 2 percorsi

Il conto alla rovescia è già iniziato, il giorno dell’esame terza media si avvicina sempre di più! Allora che aspettate? Avete deciso quale sarà la tesina con cui vi presenterete di fronte alla commissione in quel giorno fatidico? Se ancora avete dei dubbi e volete un aiutino circa la tesina e i collegamenti da fare tra le diverse materie, qui vi proponiamo due percorsi alternativi per terza media legati al tema centrale della Globalizzazione. Date un’occhiata!

ESAME TERZA MEDIA TESINA SULLA GLOBALIZZAZIONE: COME FARE

Se il vostro obiettivo è quello di creare una interessante tesina, che ha come tema centrale la Globalizzazione, non dimenticate in primis, di fare una bella introduzione, spiegando che cos’è la globalizzazione, le motivazioni e i fenomeni che hanno permesso il suo sviluppo e anche le conseguenza di tal fenomeno sulla società attuale.

Inoltre, per rendere ancora più attraente la tesina, qualche immagine o foto non guasterà anzi renderà più originale il vostro lavoro.

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SULLA GLOBALIZZAZIONE, PRO E CONTRO

Ecco un primo percorso per una tesina sulla globalizzazione:

Italiano: La globalizzazione (Conseguenze negative per la società: la disuguaglianza sociale e la maggiore distanza fra ricchi e poveri.).

Storia: Neocolonialismo (politica adottata dalle ex potenze coloniali per controllare le risorse economiche dei Paesi poveri)

(politica adottata dalle ex potenze coloniali per controllare le risorse economiche dei Paesi poveri) Scienze: energie rinnovabili (energie pulite contrapposte a sostanze inquinanti non biodegradabili che avvelenano il pianeta.

Educazione Tecnica: Internet (mezzo per comunicare informazioni, apprendere notizie da ogni parte del mondo)

(mezzo per comunicare informazioni, apprendere notizie da ogni parte del mondo) Francese: Le voyage (Il viaggio, oggi è molto semplice viaggiare da una parte all’altra del mondo grazie ai mezzi di trasporto sempre più veloci, ed è possibile prenotare una vacanza anche da casa con un solo clic del computer)

Geografia: India (nuova potenza economica nell'era della globalizzazione, in forte crescita)

(nuova potenza economica nell’era della globalizzazione, in forte crescita) Musica: la musica etnica (Mentre si diffonde la musica così detta commerciale, ascoltata dalla maggioranza, una risposta forte viene dai gruppi musicali che in controtendenza vogliono rilanciare la musica etnica e popolare, la musica neomelodica per i napoletani, la tarantella per i calabresi, ecc.,)

Scienze motorie: Il calcio (Il calcio è uno di quei sport conosciuti e praticati in tutto il mondo, si pensi ai Mondiali di calcio e alla presenza di giocatori stranieri nelle partite di campionato italiano di calcio).

(Il calcio è uno di quei sport conosciuti e praticati in tutto il mondo, si pensi ai Mondiali di calcio e alla presenza di giocatori stranieri nelle partite di campionato italiano di calcio). Musica: concerti internazionali (grandi eventi musicali cui partecipano artisti e spettatori da tutto il mondo).

(grandi eventi musicali cui partecipano artisti e spettatori da tutto il mondo). Educazione tecnica: petrolio. Maggior combustibile utilizzato, per produrre energia, il suo è un mercato mondiale con investimenti milionari, il controllo del petrolio è causa di guerre tra paesi.

TESINA TERZA MEDIA: PERCORSO SU GLOBALIZZAZIONE, LE DIFFERENZE ECONOMICHE E SOCIALI TRA I PAESI

In questo caso potrete analizzare come sia difficile globalizzare un mondo così vario:

Italiano : la globalizzazione (come fenomeno culturale)

(come fenomeno culturale) Geografia: Cina (una delle nazioni con una crescita economica incredibile, tanto da arrivare a essere, insieme all’India, la seconda potenza economica dopo gli USA).

(una delle nazioni con una crescita economica incredibile, tanto da arrivare a essere, insieme all’India, la seconda potenza economica dopo gli USA). Scienze: inquinamento industriale (causa degli scarichi di sostanze tossiche e non biodegradabili).

(causa degli scarichi di sostanze tossiche e non biodegradabili). Storia: Terza Rivoluzione industriale (Con la rivoluzione industriale, cambia il modo di produrre, grazie all’automazione e informatizzazione, raggiungendo produzioni sempre più elevate in minor tempo e con minor uso di risorse umane).

(Con la rivoluzione industriale, cambia il modo di produrre, grazie all’automazione e informatizzazione, raggiungendo produzioni sempre più elevate in minor tempo e con minor uso di risorse umane). Arte: i murales (L’arte nel modo globalizzato è anche “arte di strada”, murales e Street Art, cioè arte che si manifesta con diverse tecniche differenti in luoghi pubblici come espressione della cultura urbana di oggi.).

(L’arte nel modo globalizzato è anche “arte di strada”, murales e Street Art, cioè arte che si manifesta con diverse tecniche differenti in luoghi pubblici come espressione della cultura urbana di oggi.). Scienze: alimentazione sbagliata : obesità e bulimia nervosa (Patologie legate agli gli stili di vita, disordinati e poco salutari, tipici della società moderna globalizzata.).

: obesità e bulimia nervosa (Patologie legate agli gli stili di vita, disordinati e poco salutari, tipici della società moderna globalizzata.). Inglese: I fast food , Mcdonalds (Le multinazionali, come il marchio Mcdonalds, sono il simbolo della globalizzazione, uguali e nonostante si possano trovare in luoghi e nazioni differenti)

, Mcdonalds (Le multinazionali, come il marchio Mcdonalds, sono il simbolo della globalizzazione, uguali e nonostante si possano trovare in luoghi e nazioni differenti) Musica: la musica commerciale (Questo tipo di musica, viene messa in vendita dopo attente ricerche di mercato, perché mira a colpire l’attenzione di un numero largo di ascoltatori, segue solitamente le mode e tendenze mira alle vendite).

(Questo tipo di musica, viene messa in vendita dopo attente ricerche di mercato, perché mira a colpire l’attenzione di un numero largo di ascoltatori, segue solitamente le mode e tendenze mira alle vendite). Inglese: New York e Londra (New York e Londra sono tra le città più globalizzate del mondo, per multiculturalità, produzione di massa, popolazione numerosa, tecnologie avanzate, sede d’imprese internazionali importanti di particolare rilievo, ecc.).

TESINA ESAME TERZA MEDIA

