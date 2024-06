Mappa concettuale sulla follia per la tesina di terza media

L’esame di terza media è proprio dietro l’angolo ed è giunto il momento di pensare all’argomento per la tua tesina, una tematica multidisciplinare che dovrai presentare ai tuoi insegnanti il giorno dell’orale. Sei a corto di idee? Ecco una proposta che può interessarti: una tesina sulla follia per la terza media, un classico dei classici che puoi rivisitare in modo da presentare comunque un percorso originale.

Se non sai da che parte cominciare, ti proponiamo una guida utile con tutte le dritte per impostare e scrivere una tesina perfetta, con indicazioni sui collegamenti tra le materie e con un esempio pratico che ti indicherà come realizzare la mappa concettuale. Leggi il nostro articolo con attenzione, appunta ciò che ti interessa, prendi spunto dalle nostre idee e iniza a strutturare il tuo percorso multidisciplinare!

INTRODUZIONE TESINA SULLA FOLLIA PER LA TERZA MEDIA

Da dove iniziare? Per non perderti tra i vari collegamenti da fare ti consigliamo di fare una scaletta ragionata dove appuntare per filo e per segno tutte le materie che intendi inserire all’interno della tesina.

Una volta che hai ben chiari i tuoi obiettivi inizia a svolgere la tua ricerca. Di cosa vuoi parlare di preciso? Della follia intesa come genialità o della follia intesa come pazzia? Fatti guidare dal tuo istinto e dalle informazioni che stimolano la tua curiosità. Questo processo sarà alla base della tua introduzione: poche righe in cui dovrai spiegare perché hai scelto questo argomento e in che modo hai deciso di affrontarlo.

Infine, questo materiale deve essere riordinato in modo da impostare uno schema per iniziare ad elaborare la tesina. Il passo successivo è quello di trovare i collegamenti veri e propri facendo riferimento a quello che hai studiato durante l’anno. Se sei in difficoltà puoi cominciare prendendo spunto dai nostri suggerimenti.

TESINA SULLA FOLLIA TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI

Bene, è arrivato il momento di scegliere i collegamenti e inserirli secondo l’ordine giusto nella tesina. Ecco un esempio di argomenti da inserire:

Collegamenti Storia: La follia del Novecento: Hitler, l’ascesa del nazismo e l’antisemitismo

La follia del Novecento: Hitler, l’ascesa del nazismo e l’antisemitismo Collegamenti Geografia: Germania

Germania Collegamenti Ed. Civica: la legge Basaglia

la legge Basaglia Collegamenti Italiano: Pirandello: Il berretto a sonagli

Pirandello: Il berretto a sonagli Collegamenti Inglese: Dr. Jekyll e Mr. Hyde

Dr. Jekyll e Mr. Hyde Collegamenti Scienze: Il cervello; oppure: I terremoti e altre follie della natura

Il cervello; oppure: I terremoti e altre follie della natura Collegamento Arte : Van Gogh tra genio e follia

: Van Gogh tra genio e follia Collegamento Scienze Motorie : gli sport estremi e il brivido della follia

: gli sport estremi e il brivido della follia Collegamento Musica: Simone Cristicchi “Ti regalerò una rosa”, o qualsiasi altra canzone sull’argomento che ti piace!

TESINA SULLA FOLLIA TERZA MEDIA: LA MAPPA CONCETTUALE

Una volta terminata la tesina, cosa bisogna fare? Ti consigliamo di realizzare una mappa concettuale, così gli insegnanti avranno chiari gli argomenti che hai inserito. Ecco un esempio già pronto:

