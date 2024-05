Tesina Terza Media sul Sogno: collegamenti originali

L’Esame Terza Media non è più un miraggio: mancano pochissimi mesi ed è meglio mettersi subito all’opera con la nostra preziosissima Tesina, così da non ritrovarsi durante le ultime settimane con l’acqua alla gola.

Trovare l’argomento giusto e i collegamenti da inserire richiede più tempo del previsto, in quanto, se si vuole fare un lavoro coi fiocchi, occorre avere pazienza e scegliere con calma. Se non hai proprio idea di cosa portare all’esame orale ma hai comunque voglia di stupire gli insegnanti, allora continua a leggere: oggi ti proponiamo un’originalissima Tesina sul sogno, già fatta con tutti i collegamenti da poter inserire. Prendi carta e penna, annota tutto e mettiti all’opera!

TESINA ESAME TERZA MEDIA SUL SOGNO: COME IMPOSTARE IL LAVORO

Innanzitutto, la prima cosa da fare è documentarsi sull’argomento, dalle teorie psicologiche alla letteratura, all’arte e alla scienza. Durante questa fase, raccogli anche qualche immagine carina, che inserirai poi nella tua tesina sul sogno dopo aver finito di scrivere tutti i collegamenti.

Una volta che hai trovato gli argomenti da inserire, fai una scaletta decidendo l’ordine in cui inserirai le materie, ricordando di mettere prima una bella introduzione e alla fine la conclusione. Se vuoi dare un tocco di originalità alla tua tesina, puoi impostarla facendo finta di raccontare un tuo sogno articolato e scandito dai tuoi collegamenti. Ecco una piccola scaletta da seguire:

Introduzione: racconta di aver fatto un bel sogno in cui hai incontrato personaggi e intellettuali famosi, in cui hai viaggiato nel tempo e nello spazio. Presenta quindi il tuo viaggio citando i collegamenti delle materie.

racconta di aver fatto un bel sogno in cui hai incontrato personaggi e intellettuali famosi, in cui hai viaggiato nel tempo e nello spazio. Presenta quindi il tuo viaggio citando i collegamenti delle materie. Collegamenti: usa un capitolo per ogni argomento scelto, che presenterai come un singolo viaggio fatto in un mondo lontano durante il sogno. In ogni mondo quindi incontrerai un personaggio studiato a scuola, ti troverai in un’epoca storica diversa dalla tua o addirittura in una realtà fantastica.

usa un capitolo per ogni argomento scelto, che presenterai come un singolo viaggio fatto in un mondo lontano durante il sogno. In ogni mondo quindi incontrerai un personaggio studiato a scuola, ti troverai in un’epoca storica diversa dalla tua o addirittura in una realtà fantastica. Conclusione: infine, concludi il tuo viaggio onirico raccontando le sensazioni che hai provato e augurandoti di poterne fare un altro altrettanto bello!

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SUL SOGNO: COLLEGAMENTI

Bene, adesso non ci rimane che darti qualche piccolo suggerimento sui collegamenti, vale a dire sui diversi mondi che hai visitato in sogno! Eccoli:

Collegamenti Italiano: Pascoli, Ultimo sogno

Pascoli, Ultimo sogno Collegamenti Storia: il sogno americano – il sogno di Hitler sulla razza ariana

il sogno americano – il sogno di Hitler sulla razza ariana Collegamenti Inglese: Alice’s Adventures in Wonderland di Lewis Carroll

Alice’s Adventures in Wonderland di Lewis Carroll Collegamenti Francese: Les 500 million de la Bégum di Jules Verne

Les 500 million de la Bégum di Jules Verne Collegamenti Arte: il Surrealismo

il Surrealismo Collegamenti Scienze: cos’è il sogno – il sistema nervoso

cos’è il sogno – il sistema nervoso Collegamenti Tecnologia: l’oro e il sogno di ricchezza

l’oro e il sogno di ricchezza Collegamenti Musica: Cenerentola, I sogni son desideri

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

