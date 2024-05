Tesina Maturità turistico: 5 percorsi

Frequenti l’indirizzo turistico e stai iniziando a pensare alla tesina per la maturità? Le idee possono essere veramente tante e alternative e puoi anche osare con una tesina sperimentale o che si basa su una tua esperienza di tirocinio o turistica personale. Tuttavia, se sei alla ricerca di alcuni spunti per una tesina per il turistico, puoi trovare di seguito cinque idee da noi proposte, con tanto di argomento e collegamenti alle varie materie che si studiano generalmente per la Maturità in un istituto tecnico di indirizzo turistico. Prendi carta e penna e prendi l’ispirazione che più ti piace!

TESINA MATURITÀ TURISTICO, COLLEGAMENTI: IL SUCCESSO DI LONDRA COME META TURISTICA

Londra è una città che ha sempre attirato turisti, visitatori e migranti di tutto il mondo. Negli ultimi anni, tuttavia, la capitale britannica ha conosciuto un vero boom di turisti, diventando una delle prime mete turistiche preferite dai viaggiatori di tutto il mondo. Puoi quindi creare una tesina su Londra e su ciò che la rende una meta imperdibile per i turisti.

Collegamenti tesina storia: l’epoca vittoriana e l’importanza della sua eredità (molte delle attrazioni più importanti di Londra risalgono all’epoca vittoriana, quindi un excursus storico sul periodo sarebbe interessante).

l’epoca vittoriana e l’importanza della sua eredità (molte delle attrazioni più importanti di Londra risalgono all’epoca vittoriana, quindi un excursus storico sul periodo sarebbe interessante). Collegamenti tesina diritto e legislazione turistica : Brexit, cosa potrebbe cambiare per la circolazione dei cittadini europei in viaggio a Londra.

: Brexit, cosa potrebbe cambiare per la circolazione dei cittadini europei in viaggio a Londra. Collegamenti arte e territorio: dal National Gallery alla Tate Modern, i musei gratuiti di Londra (spiegando quali sono i principali musei gratuiti di Londra e i tesori che contengono per attirare milioni di turisti ogni anno).

dal National Gallery alla Tate Modern, i musei gratuiti di Londra (spiegando quali sono i principali musei gratuiti di Londra e i tesori che contengono per attirare milioni di turisti ogni anno). Collegamenti inglese: geografia e cenni storici sulla nascita e ampliamento di Londra

geografia e cenni storici sulla nascita e ampliamento di Londra Collegamenti discipline turistiche e aziendali: creazione di un itinerario turistico per una visita di qualche giorno a Londra, con dettagli su volo, spostamenti, alloggio e attrazioni turistiche da visitare.

TESINA MATURITÀ TURISTICO, COLLEGAMENTI: METROPOLI, TRA TECNOLOGIA E SOLUZIONI GREEN

Le metropoli sono il segno dell’innovazione, della tecnologia e dell’avanguardia. Tuttavia, negli ultimi tempi si sta assistendo a un’inversione di tendenza, con molte persone che decidono di abbandonare la città per le campagna e con una maggiore attenzione, anche nelle città, per soluzioni green e maggiori spazi verdi.

Collegamenti tesina storia: la seconda rivoluzione industriale (per spiegare i cambiamenti delle città e la loro trasformazione in metropoli).

la seconda rivoluzione industriale (per spiegare i cambiamenti delle città e la loro trasformazione in metropoli). Collegamenti tesina italiano: confronto tra il futurismo e l’alienazione di Pirandello nella società industriale.

confronto tra il futurismo e l’alienazione di Pirandello nella società industriale. Collegamenti arte e territorio: il Bosco Verticale di Milano come esempio di architettura moderna ispirata a principi di ecologia.

il Bosco Verticale di Milano come esempio di architettura moderna ispirata a principi di ecologia. Collegamenti inglese: i parchi di Londra

i parchi di Londra Collegamenti discipline turistiche e aziendali: creazione di un percorso green per turisti (piste ciclabili, parchi, spazi verdi o eco-friendly) in una metropoli a scelta (Amsterdam, Londra, New York o altre).

creazione di un percorso green per turisti (piste ciclabili, parchi, spazi verdi o eco-friendly) in una metropoli a scelta (Amsterdam, Londra, New York o altre). Collegamenti economia aziendale: la green ecomomy

TESINA MATURITÀ TURISTICO, COLLEGAMENTI: IL VIAGGIO COME SCOPERTA

Per una tesina meno tecnica, ma di carattere più storico-letterario-filosofico, puoi scegliere come argomento principale della tesina il tema del viaggio, come strumento non solo per scoprire luoghi, tradizioni e culture diverse, ma anche come scoperta di se stessi. Ecco i collegamenti.

Collegamenti tesina storia: Marco Polo e Cristoforo Colombo, i grandi viaggiatori della storia

Marco Polo e Cristoforo Colombo, i grandi viaggiatori della storia Collegamenti tesina italiano: Ugo Foscolo e il viaggio come esilio

Ugo Foscolo e il viaggio come esilio Collegamenti tesina diritto e legislazione turistica: i tour operator.

i tour operator. Collegamenti arte e territorio: Gauguin, l’esotismo e la particolarità della sua pittura impressionista dovuta ai viaggi da lui intrapresi.

Gauguin, l’esotismo e la particolarità della sua pittura impressionista dovuta ai viaggi da lui intrapresi. Collegamenti inglese: On the road (Sulla strada) di Jack Kerouac sul tema del viaggio come scoperta di se stessi e superamento dei propri limiti.

On the road (Sulla strada) di Jack Kerouac sul tema del viaggio come scoperta di se stessi e superamento dei propri limiti. Collegamenti spagnolo: Don Quijote

Don Quijote Collegamenti francese: Baudelaire e il tema del viaggio ne Les Fleurs du Mal.

TESINA MATURITÀ TURISTICO, COLLEGAMENTI: IL TURISMO ENOGASTRONOMICO

Tra reality show, ristoranti stellati, cucine multietniche e valorizzazione dei prodotti locali e tradizionali, il turismo enogastronomico è ormai diventato una realtà concreta, soprattutto in Paesi come l’Italia dove la cucina e la cultura vinicola è rinomata in tutto il mondo. Ecco un percorso multidisciplinare sul tema.

Collegamenti tesina storia: l’origine della pizza napoletana.

l’origine della pizza napoletana. Collegamenti tesina italiano: Giovanni Pascoli e il tema del cibo nella sua poesia

Giovanni Pascoli e il tema del cibo nella sua poesia Collegamenti tesina diritto e legislazione turistica: prodotti DOP E IGP, significato e differenze

prodotti DOP E IGP, significato e differenze Collegamenti arte e territorio: il cibo nell’arte.

il cibo nell’arte. Collegamenti inglese: cibi tipici inglesi – il Sunday Roast, il pudding e il fish and chips.

cibi tipici inglesi – il Sunday Roast, il pudding e il fish and chips. Collegamenti spagnolo: la vera ricetta della paella.

la vera ricetta della paella. Collegamenti francese: dal croissant ai macarons, la pasticceria francese più famosa.

dal croissant ai macarons, la pasticceria francese più famosa. Collegamenti discipline turistiche e aziendali: creazione di un menu con prodotti tipici della tua regione d’appartenenza.

TESINA MATURITÀ TURISTICO, COLLEGAMENTI: LETTERATURA E VIAGGI

Hai mai sognato di fare un viaggio sulle orme del tuo scrittore preferito o di un romanzo che ti è particolarmente piaciuto? Allora, potresti impostare la tesina multidisciplinare sul tema del viaggio finalizzato alla scoperta dei luoghi legati alla letteratura.

Collegamenti tesina italiano: Firenze e i luoghi legati a Dante e Boccaccio

Firenze e i luoghi legati a Dante e Boccaccio Collegamenti tesina diritto e legislazione turistica: Legislazione italiana dei beni culturali

Legislazione italiana dei beni culturali Collegamenti arte e territorio: le case museo “di uomini o donne illustri” in Italia

le case museo “di uomini o donne illustri” in Italia Collegamenti inglese: da Steventon a Bath, viaggio sulle orme di Jane Austen (percorso sui luoghi legati alla scrittrice e alla creazione dei suoi romanzi).

da Steventon a Bath, viaggio sulle orme di Jane Austen (percorso sui luoghi legati alla scrittrice e alla creazione dei suoi romanzi). Collegamenti spagnolo: Madrid letteraria, tutti i luoghi legati agli scrittori spagnoli.

Madrid letteraria, tutti i luoghi legati agli scrittori spagnoli. Collegamenti francese: gli alberghi degli scrittori a Parigi (gli hotel preferiti dagli scrittori francesi e non a Parigi).

