Tema sulle vacanze estive al mare per le medie

Non hai ancora svolto il classico compito delle vacanze dal titolo “Le mie vacanze estive”, o “Come hai trascorso le vacanze estive”, noto anche nella variante: “Parla delle tue vacanze estive”? Sappiamo bene che quest’estate hai pensato a tutto tranne che a a studiare: avrai preso ciabatte, costume, occhiali da sole e l’unico svolgimento che ti è venuto in mente è stato un semplice e banale: “Al mare”. Ormai però quel che è stato è stato, perciò, noi della redazione (che siamo magnanimi!) oggi ti proponiamo un tema sulle vacanze estive svolto per facilitarti un pochino le cose e rimediare al tempo perso. Leggi il nostro tema svolto con descrizione di una vacanza al mare, estrapola la scaletta e poi prendi spunto per elaborare il tuo personalissimo tema sulle vacanze estive per le medie!

Non perderti anche: Come scrivere un tema

Introduzione del tema “Le mie vacanze estive al mare”

Nella tua introduzione del tema sulle vacanze estive al mare puoi parlare del posto in cui sei andato specificando dove sei stato e se hai un particolare legame affettivo con questo posto. Qui sotto puoi vedere di preciso come iniziare un tema sulle vacanze estive.

Svolgimento – Tornare al mare in estate per me è come tornare a casa, vorrei trascorrerci tutta la mia vita. Dicono che chi nasce al mare abbia un rapporto intimo con l’acqua, che impari prima a nuotare che a parlare e che, se lontano, il vuoto della mancanza del mare si senta il doppio, il triplo. Anche se non sono nata al mare per me è esattamente così. Tutte le estati della mia vita le ho trascorse qui, non mi sono mai allontanata dal mio mare e anche questa bellissima estate ha avuto come protagonista il mio mar Jonio e la mia ridente cittadina, Catanzaro.

Svolgimento: descrizione di una vacanza al mare

Nella parte centrale del tuo svolgimento puoi parlare a grandi linee di cosa ti è accaduto durante le vacanze specificando quando sei partito, quanto tempo hai trascorso al mare e quali sono gli avvenimenti più importanti o i ricordi che porterai sempre con te.

Svolgimento – Come ogni anno sono partita subito dopo la scuola: ultima campanella, di corsa fuori e poi tutti in macchina diretti verso il primo bagno della stagione. Una volta arrivati a destinazione, tutto cambia come per magia: improvvisamente la mattina puoi svegliarti quando vuoi, fare colazione tardi, uscire ed avere più tempo da passare con le amiche, stare a galla per ore.

Può sembrare monotono, invece purtroppo l’estate è la stagione dell’anno che scorre via più velocemente. Io voglio di godermi tutto, ogni momento, per questo nelle mie giornate estive cerco sempre di organizzare attività diverse, di non sprecare neanche un momento, anche se a volte preferisco passare le ore a dondolarmi sull’amaca nel mio giardino a leggere un libro, a chiacchierare con i miei genitori o con i miei amici, o a fare un pisolino. Infondo, dopo un lungo anno scolastico me lo merito!

Molti mi domandano: ma non ti scocci a stare due mesi e mezzo al mare? Oh, no, questa è la fortuna più grande che ho al momento. Rispondo a tutti allo stesso modo, dicendo che se c’è troppo caldo e mi sento soffocare posso correre in spiaggia e tuffarmi nel blu. Ammetto che a volte mi sorprendo a gongolare quando scorgo un po’ di invidia da parte dei mie amici che passano buona parte dell’estate in città e che possono venire al mare in vacanza solo per un periodo limitato.

Trascorrere tutte le vacanze nello stesso posto mi permette di fare moltissime cose: praticare sport sulla spiaggia (soprattutto il beach volley che è una delle mia grandi passioni), fare lunghe passeggiate con i miei cani sul bellissimo lungomare, magari non nelle ore più calde, e addirittura andare in spiaggia con loro e farmi il bagno insieme ai miei fidati amici a 4 zampe. Siamo attrezzatissimi anche per questo, c’è uno stabilimento balneare proprio adibito per loro, in modo da non disturbare coloro che non amano molto stare in spiaggia con i cani!

Io non mi stanco mai di andare al mare anche se, ogni tanto, è giusto anche staccare. Zaini in spalla, scarpe comode e si parte per una gita tutti insieme anche per spezzare la routine e scoprire luoghi nuovi!

Tema sul mare: conclusione

Nella conclusione del tuo tema sulle vacanze estive puoi esprimere il tuo parere sulla vacanza e spiegare se ti è piaciuta e perché.

Svolgimento – Io non cambierei questo per nulla altro al mondo, per questo aspetto l’estate con molta trepidazione, per questo è la mia stagione preferita. Non potrei mai fare a meno di tutto questo, anche dei momenti in cui mi annoio e non so come occupare il tempo. Non mi importa, quando succede mi accorgo sempre di sorridere perché sono consapevole di avere una fortuna enorme. Le mie vecanze al mare sono sempre le stesse da anni, ma perché dovrei desiderare di trascorrere il mio tempo altrove?

Tema sulle vacanze estive: svolgimento

Oltre alla descrizione di una vacanza al mare, ti servono altri spunti? Ecco i nostri temi o le nostre indicazioni con le scalette per fare il tuo tema su misura!

Temi svolti: tutto per i compiti

Se hai bisogno di altri temi, ecco per te le nostre risorse: