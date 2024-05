Tesina sul Linguaggio, collegamenti per la Terza Media

Sei anche tu uno studente in procinto di affrontare l’Esame di terza media? Tra compiti e interrogazioni hai già pensato alla tesina da presentare all’esame orale? Ancora no? Cosa aspetti, il tempo stringe! Lo sappiamo, non è facile trovare un argomento per sviluppare il percorso originale e noi vogliamo darti una mano. Se proprio non hai idee, affidati a noi!

Oggi ti proponiamo una bella tesina sul linguaggio: coinvolge diverse materie che hai studiato a scuola e ti farà fare una bellissima figura davanti ai prof… Che ne dici? Ti alletta l’idea? Se ti piace, partiamo subito: ti mostreremo le nostre idee per i collegamenti da cui potrai prendere spunto.

TESINA ESAME TERZA MEDIA SUL LINGUAGGIO: COME FARE

Bene, se ti interessa il linguaggio per la tua tesina allora non ti rimane che cominciare dalla prima fase, vale a dire una bella ricerca sull’argomento. In questo modo avrai un bel po’ di materiale da inserire nell’introduzione e avrai qualche idea per i collegamenti. Cerca di dare un taglio originale alla tua tesina, magari pensando ad un titolo non banale e inserendo argomenti che destino l’interesse degli insegnanti. Infine, ricorda, cerca qualche bella immagine così potrai arricchire il tuo percorso e renderlo più piacevole alla vista!

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SUL LINGUAGGIO: COLLEGAMENTI

Passiamo ora ai collegamenti! Annota i nostri spunti e se hai qualche idea inseriscila pure, la parte personale è molto importante, servirà per arricchire il tuo percorso. Ecco i nostri consigli per creare una mappa con i collegamenti da fare e i nostri suggerimenti sulle materie per la tesina sul linguaggio.

Collegamenti Italiano: l'iter del linguaggio da Dante Alighieri a Pirandello

Collegamenti Storia: la comunicazione politica: i regimi totalitari

Collegamenti informatica: Internet: le innovazioni del linguaggio

Collegamenti Musica: Un linguaggio universale: la musica

Collegamenti Arte: i diversi linguaggi dell'arte: le correnti del Novecento

Collegamenti Inglese: Beckett e il teatro dell'assurdo

Collegamenti Scienze: il cervello: le aree corticali del linguaggio

Collegamenti Educazione Fisica: il linguaggio del corpo

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

