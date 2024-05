TESINA TERZA MEDIA SULLA DANZA: COLLEGAMENTI E MAPPA CONCETTUALE

Se la Danza è la tua passione, perché non portarla con te all’Esame Terza Media? Sarebbe un ottimo argomento per la tua Tesina, in quanto uniresti l’utile al dilettevole e svolgeresti senz’altro un buon lavoro, facendo bella figura di fronte ai professori durante l’esame orale.

Inoltre, si tratta di una tematica da cui è possibile sviluppare diversi collegamenti, per cui riusciresti anche a toccare un bel numero di materie, rendendo il tuo lavoro completo ed esaustivo.

Ma da dove cominciare? Come iniziare i lavori per questo speciale percorso e dove reperire i collegamenti? Niente paura: in questa guida ti daremo tutte le dritte necessarie e, in più, potrai scaricare una mappa concettuale già pronta all’uso!

TESINA ESAME TERZA MEDIA SULLA DANZA: COME STRUTTURARLA

Lo sai già sicuramente, ma è meglio ripeterlo ancora: il primo passo da fare una bella ricerca: su libri, sul Web, l’importante è reperire materiale a sufficienza che ti faccia avere un quadro completo sull’argomento.

La danza ha una storia millenaria, per cui è bene che tu ti informi su com’è nata e come si è sviluppata nei secoli, inserendo tutte queste informazioni nell’introduzione della tua Tesina.

Il secondo step sarà poi quello di cercare i collegamenti per ogni disciplina, che dovranno essere coerenti con ciò che hai studiato durante questo anno scolastico. Prima di comnciare a scrivere, fai un piccolo schema per impostare la Tesina, così da iniziare a svolgere il lavoro in modo perfettamente ordinato.

E infine, la parte più divertente: trova delle belle immagini e inseriscile, in maniera opportuna, in tutto il tuo percorso multidisciplinare!

TESINA SULLA DANZA: I COLLEGAMENTI PER L’ESAME TERZA MEDIA

Hai problemi a trovare gli argomenti giusti da portare per ogni materia? Ecco allora qualche piccolo suggerimento per autarti con i collegamenti:

Collegamenti Storia : La danza nel Novecento

: La danza nel Novecento Collegamenti Geografia : gli Stati Uniti

: gli Stati Uniti Collegamenti Italiano: Montale, La danzatrice stanca

Montale, La danzatrice stanca Collegamenti Musica : Tchaikosky

: Tchaikosky Collegamenti Arte: Degas

Degas Collegamenti Inglese : Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate

: Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate Collegamenti Francese: Dumas

Per altri consigli clicca qui: Tesina terza media sulla danza: 3 percorsi

TESINA TERZA MEDIA: LA MAPPA CONCETTUALE SULLA DANZA

Infine, ecco una bella mappa concettuale da scaricare:

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

Leggi tutte le nostre guide per realizzare una perfetta tesina di terza media: