Tesina Terza Media sulla Pop Art

Vuoi fare colpo all’esame di terza media? Ti sveliamo noi come fare: preparando una tesina perfetta, un percorso multidisciplinare che faccia colpo sui professori! Non hai idee e stai cercando qualcosa per realizzare la tua tesina di terza media? Non sai da dove iniziare e benché ti sforzi ancora non hai scelto l’argomento e i collegamenti da fare?

Nessun dramma: la tesina dovrà essere pronta, possibilmente, prima del mese di giugno, perciò meglio mettersi di buona lena fin da subito. La scelta dell’argomento è a piacere ed è meglio seguire sempre le proprie inclinazioni. Ti diamo però un’idea originale, sperando che ti piaccia e che tu la possa far tua: un percorso sulla pop art da cui puoi prendere spunto per la tua tesina di terza media.

Che ne pensi? Se ti piace l’arte è un buon inizio. Il resto verrà leggendo questo post, dove ti mostreremo i collegamenti da fare per arricchire la tua tesina!

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SULLA POP ART: COME FARE

Bene, sei pronto? È ora di iniziare a metter giù qualche idea… Prendi carta e penna e inizia ad annotare i nostri consigli. Prima di iniziare a scrivere ricorda di documentarti bene sulla Pop Art, in modo da avere chiaro l’argomento e scrivere una bella introduzione. Il lato positivo di aver scelto una tesina su questo argomento è che si può giocare tantissimo con le immagini, davvero belle e colorate: approfittatene dunque e inseritele nel percorso nei posti giusti. Una volta che vi siete documentati bene non vi rimane che cominciare a scrivere, scegliendo i collegamenti giusti e collocandoli nel modo più originale possibile.

TESINA SULLA POP ART: COLLEGAMENTI PER L’ESAME DI TERZA MEDIA

Procediamo quindi: non ci rimane che darti qualche piccolo suggerimento sui collegamenti per scrivere una bellissima tesina sulla Pop Art:

Collegamenti Italiano: Pier Paolo Pasolini e la critica verso i mass-media e la società di massa

Pier Paolo Pasolini e la critica verso i mass-media e la società di massa Collegamenti Storia : il secondo dopoguerra o il cinema degli anni ’60-’70

Collegamenti Geografia: Gran Bretagna: qui nasce la Pop art! USA lo sviluppo di questa corrente negli anni '60

Collegamenti arte: la Pop art. Pollock; Manzoni; Andy Warhol, Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, James Rosenquist, Roy Lichtenstein ed altri

Collegamenti Inglese: Andy Warhol, pittore, scultore, attore, produttore: il maggior esponente del movimento della Pop art e tra gli artisti più influenti del XX secolo

Collegamenti Francese: Pop art e nouveau rèalisme

Collegamenti Scienze: l'arte e le forme geometriche

Collegamenti Educazione Civica: i diritti delle donne del dopoguerra: l'emancipazione femminile.

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

