Test di Ammissione per le Professioni Sanitarie: come prepararsi al meglio

Intraprendere una carriera all’interno delle professioni sanitarie rappresenta non solo un obiettivo professionale di alto profilo, ma anche un impegno verso la salute e il benessere della comunità. Queste professioni, altamente specializzate e fondamentali per il sistema sanitario nazionale, richiedono una formazione accurata e dedicata, che inizia con il superamento di un test di ammissione competitivo e selettivo.

Il Test d’Ingresso per Professioni Sanitarie rappresenta la porta d’accesso a tutti quei percorsi di laurea che formano figure professionali quali infermieri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e molte altre, tutte essenziali per il funzionamento del nostro sistema sanitario.

In questa guida, esploreremo in dettaglio il mondo delle professioni sanitarie, comprendendo la varietà e la specificità dei ruoli all’interno di questo settore. Approfondiremo la struttura del test di ammissione, le modalità e i tempi di svolgimento, oltre a fornire consigli strategici su come prepararsi al meglio. Infine, verrà evidenziata l’importanza di affidarsi a corsi di preparazione specializzati per aumentare le proprie possibilità di successo in questo competitivo ambito.

Quali sono le professioni sanitarie?

Le professioni sanitarie in Italia rappresentano un variegato insieme di carriere all’interno del sistema sanitario. Queste professioni si suddividono in quattro diverse categorie, ad ognuna delle quali corrisponde, secondo le denominazioni del MIUR, una classe di laurea triennale e una classe di laurea magistrale.

Ogni professione sanitaria, infatti, richiede una formazione specifica tramite un corso di laurea, per accedere al quale è necessario superare un test di ammissione.

Vediamo nel dettaglio quali sono le professioni sanitarie:

Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche

Le principali professioni sanitarie che appartengono a questa categoria sono:

Infermieristica

Infermieristica Pediatrica

Ostetricia

I corsi di laurea afferenti a queste professioni sono quelli della classe di laurea L-SNT1 per la triennale e LM-SNT1 per la magistrale.

Professioni Sanitarie della Riabilitazione

Fanno parte di questa categoria:

Fisioterapia

Logopedia

Ortottica e Assistenza Oftalmologica

Le classi di laurea specifiche per questa categoria di professioni sono la L-SNT2 per la triennale e LM-SNT2 per la magistrale.

Professioni Sanitarie Tecniche

Le principali professioni sanitarie che appartengono a questa categoria sono:

Tecnico di Radiologia Medica

Tecnico di Laboratorio Biomedico

Dietista

I corsi di laurea afferenti a queste professioni sono quelli della classe di laurea L-SNT3 per la triennale e LM-SNT3 per la magistrale.

Professioni Sanitarie della Prevenzione

Fanno parte di questa categoria:

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Assistente Sanitario

Le classi di laurea specifiche per questa categoria di professioni sono la L-SNT4 per la triennale e LM-SNT4 per la magistrale.

Come funziona il test e quando si svolge

Ora che abbiamo capito quali sono le professioni sanitarie, passiamo a parlare del test. La prova di ammissione è progettata per valutare le competenze e le conoscenze dei candidati in aree chiave, garantendo che siano adeguatamente preparati per i rigori degli studi universitari nelle professioni sanitarie. Il test si svolge normalmente una volta all’anno e viene organizzato da ogni università italiana che offre corsi di laurea in ambito sanitario.

Tradizionalmente, il test di ammissione si tiene nel mese di settembre, con le date specifiche che vengono solitamente comunicate dal Ministero in primavera.

Il test si svolge simultaneamente in tutta Italia, ma le domande possono variare da un ateneo all’altro. A differenza dei test per medicina e veterinaria, infatti, dove i quesiti sono uniformi e preparati dal MIUR, nel caso delle professioni sanitarie ogni università elabora i propri quesiti, seguendo le linee guida ministeriali riguardanti il numero di domande, le materie e gli argomenti. Tuttavia, sono le numerose università scelgono di utilizzare i test standardizzati proposti dal Cineca o dal Caspur.

Per partecipare al test, i candidati devono seguire una specifica procedura di iscrizione, le cui modalità e scadenze sono indicate all’interno dei bandi pubblicati dai diversi atenei nei mesi antecedenti la prova.

I posti disponibili per ogni corso sono limitati e variano da ateneo a ateneo. Data la natura competitiva del test, il numero di candidati supera di solito il numero di posti disponibili (nel 2023 ci furono più di 70mila candidati a fronte di meno di 37mila posti disponibili), rendendo il processo di selezione particolarmente stringente.

A fronte di questi numeri, quindi, diventa evidente l’importanza di una preparazione approfondita e mirata, tema che affronteremo nel prosieguo dell’articolo.

Come è strutturato il test e cosa studiare

Il test di ammissione per le professioni sanitarie è strutturato in un questionario di 60 domande a scelta multipla, che coprono diverse aree tematiche. Ogni domanda ha generalmente cinque opzioni di risposta, con una sola risposta corretta.

Per ogni risposta corretta vengono assegnati 1,5 punti, mentre per ogni risposta errata vengono detratti 0,4 punti. Il punteggio acquisito andrà a formare le diverse graduatorie che sono gestite in maniera separata da ateneo ad ateneo (a differenza di medicina dove c’è un’unica graduatoria nazionale) e che andranno a determinare gli ammessi ai vari corsi di lauree.

Le domande spaziano da materie scientifiche, come biologia, chimica, fisica e matematica, a domande di logica e comprensione del testo. Questa varietà garantisce che il test valuti sia le competenze scientifiche sia le abilità di ragionamento e comprensione.

Nello specifico il test è così strutturato:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi 5 quesiti di ragionamento logico e problemi

di ragionamento logico e problemi 23 quesiti di biologia

di biologia 15 quesiti di chimica

di chimica 13 quesiti di fisica e matematica

Vedendo la suddivisione dei quesiti appare subito chiaro quanto sia fondamentale concentrare la propria preparazione sulle materie scientifiche, in particolare biologia, chimica e fisica. È importante avere una solida comprensione dei concetti fondamentali di queste discipline.

Oltre allo studio teorico, inoltre, è fondamentale esercitarsi con i simulatori dei test per abituarsi al formato delle domande e gestire meglio il tempo durante il test.

Perché affidarsi a un corso di preparazione

Vista complessità del test di ammissione per le professioni sanitarie, affidarsi a un corso di preparazione specializzato può rappresentare una scelta vincente.

La difficoltà del test risiede non solo nella vastità delle conoscenze richieste e dalla forte concorrenza, ma anche nella necessità di gestire il tempo e la pressione durante la prova. Un corso di preparazione offre strumenti e strategie per affrontare efficacemente queste sfide.

In questo contesto la scelta migliore è sicuramente quella di affidarsi ad Artquiz Professioni Sanitarie, il nuovo corso specifico ideato da Accademia Artquiz, realtà leader nel settore della preparazione dei test d’ingresso con quasi 20 anni di esperienza.

Si tratta di un corso pratico e completo di preparazione al Test di Professioni Sanitarie, che guida lo studente, con i giusti tempi e la programmazione più efficace, nella trattazione di tutte le materie previste dal Test, con lezioni interattive, esercitazioni, simulazioni e sessioni di study coaching.

Il corso è basato sul collaudatissimo Metodo Artquiz, che prevede un approccio intelligente e sistematico allo studio dei quesiti – per singolo argomento – migliorando, così, significativamente l’apprendimento e la memorizzazione dei concetti essenziali per il test.

