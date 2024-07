Test di Medicina: soluzioni e domande degli anni precedenti per esercitarsi

TEST MEDICINA 2024 (SECONDA SESSIONE): SOLUZIONI E DOMANDE DEGLI ANNI PRECEDENTI PER ESERCITARSI

La seconda sessione del Test di Medicina 2024 si svolgerà il 30 Luglio e cresce sempre di più l’attesa delle decine di migliaia di aspiranti medici.

In attesa della banca dati con le domande (che dovrebbe essere comunque pubblicata a breve), per avere un primo approccio con la prova è importante dare uno sguardo alle domande degli anni precedenti e provare a svolgerle, in modo da memorizzarle e capire meglio come rispondere. Ti consigliamo allora di dare un’occhiata ai test degli anni scorsi, così da essere un po’ più sicuro.

TEST INGRESSO MEDICINA 2024: LA STRUTTURA DELLA PROVA

Il test di Medicina sarà composto da 60 domande con 5 opzioni di risposta, organizzate nel modo seguente:

4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 domande di ragionamento logico e problemi

23 domande di biologia

15 di chimica

13 di fisica e matematica

I candidati avranno a disposizione 100 minuti per terminare la prova. Ogni risposta esatta vale 1,5 punti, ogni risposta non data 0 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti.

TEST MEDICINA 2024: DOMANDE E SOLUZIONI PROVE ANNI PRECEDENTI

Ecco allora qui di seguito tutte i test di medicina e odontoiatria degli anni precedenti con le relative soluzioni, da utilizzare come simulazioni per prepararsi alla prova:

TEST INGRESSO MEDICINA E ODONTOIATRIA 2024: TUTTO SULLA PROVA

Ecco tutte le informazioni che ti servono per affrontare al meglio il test medicina 2020! Tutto su date, domande, prove anni precedenti, simulazioni, bando, graduatoria e scorrimenti: