Test di Medicina 2024: la data di uscita della banca dati a luglio

La data programmata per la pubblicazione della banca dati online

Non manca molto alla seconda sessione d’esame per i Test di Medicina 2024. Moltissimi studenti sono curiosi e interessati a conoscere quali siano le 3.500 domande utili per il superamento della prova d’esame alle Facoltà di Medicina. Quando verrà pubblicato, quindi, il database dei quesiti per l’esame?

Ebbene, la data programmata per la pubblicazione della banca dati sarà il 10 luglio 2024, un giorno importante per tutti coloro che aspirano ad iniziare una carriera nel campo medico. Durante questa giornata, verrà resa pubblica la banca dati con presenti i 3.500 quesiti relativi alla seconda sessione del Test di Medicina. Da questo database verranno estrapolate 60 domande, le quali verranno inserite nella prova del 30 luglio 2024.

In cosa consiste la banca dati del Test di Medicina

Il database con le relative domande per la prova d’accesso alla Facoltà di Medicina si può definire un fondamentale elemento per i candidati, poiché grazie ad esso potranno studiare, esercitarsi e prendere dimestichezza con gli stessi quesiti. La pubblicazione di tali domande prima di accedere all’esame è quindi una “risorsa essenziale” per prepararsi al meglio ai test programmati.

Ebbene, ancora per questo anno accademico saranno previsti i test di accesso a Medicina, attraverso l’esame cartaceo, dove lo studente dovrà rispondere a 60 domande estratte dal database online. La pubblicazione della banca dati ha permesso di ottenere punteggi molto soddisfacenti alla precedente prova di maggio. In vista di ciò, si spera che anche i risultati di luglio siano positivi.

Occorre che gli studenti candidati al Test di Medicina 2024 siano a conoscenza di altri “appuntamenti” importanti per proseguire il tentativo di accesso alla Facoltà.

10 luglio 2024 : pubblicazione online dei quesiti dalla banca dati

: pubblicazione online dei quesiti dalla banca dati 23 luglio 2024 : scadenza iscrizione alla prova d’esame di luglio

: scadenza iscrizione alla prova d’esame di luglio 30 luglio 2024 : seconda sessione d’esame a Medicina

: seconda sessione d’esame a Medicina 8 agosto 2024 : pubblicazione risultati anonimi

: pubblicazione risultati anonimi 28 agosto 2024 : uscita degli elaborati e delle schede anagrafiche sul portale di Universitaly , nell’area utente riservata

: uscita degli elaborati e delle schede anagrafiche sul portale di , nell’area utente riservata 2 settembre 2024 : scadenza di richiesta per l’inserimento nella graduatoria con tanto di preferenza

: scadenza di richiesta per l’inserimento nella graduatoria con tanto di preferenza 10 settembre 2024 : pubblicazione della graduatoria nazionale

: pubblicazione della graduatoria nazionale 18 settembre 2024: primo scorrimento della stessa graduatoria

Ecco qui le date da considerare per tutti gli interessati agli accessi alle Facoltà di Medicina, affinché ogni singolo percorso sia soddisfacente e costruttivo.