IA a scuola, le linee guida del ministero e il corso per progettare unità di apprendimento

Le recenti linee guida ministeriali tracciano un percorso ambizioso: portare l’intelligenza artificiale nelle aule italiane per rinnovare la didattica. Il documento invita i docenti a sperimentare nuove pratiche educative, integrando strumenti digitali avanzati nelle attività quotidiane.

Tuttavia, sul piano operativo, le indicazioni lasciano aperti molti interrogativi concreti. Come strutturare verifiche che tengano conto dell’IA? In che modo ripensare le programmazioni disciplinari? Quali criteri adottare per progettare unità di apprendimento che incorporino tecnologie generative senza snaturare gli obiettivi formativi?

Ai docenti è affidato il ruolo di protagonisti del cambiamento, ma emergono dubbi legittimi sulle risorse effettivamente disponibili. Gli insegnanti si trovano davanti a un compito complesso: guidare l’innovazione didattica senza disporre sempre di strumenti chiari né di tempo adeguato per la formazione e la sperimentazione.

Il tema della valutazione resta particolarmente sfumato, configurandosi più come questione aperta che come insieme di prescrizioni operative. Il divario tra ambizione innovativa e realtà scolastica quotidiana rappresenta oggi la sfida principale per tradurre le linee guida in pratiche educative sostenibili ed efficaci.

La struttura dell’unità di apprendimento (UDA)

L’Unità di Apprendimento (UDA) rappresenta la base dell’apprendimento scolastico e il cardine del nuovo approccio metodologico all’insegnamento. Come definisce Fiera Didacta Italia, si tratta di un complesso di attività, spesso transdisciplinari, unite da una tematica comune e affrontate attraverso una varietà di strumenti in un arco temporale flessibile.

Questo percorso formativo interdisciplinare mette lo studente al centro del processo educativo, puntando allo sviluppo delle sue competenze attraverso metodologie didattiche diversificate. Il docente guida gli allievi stimolandone la cooperazione, la capacità di problem solving e l’autonomia di lavoro, con l’obiettivo di ampliarne conoscenze e abilità.

L’esito del percorso si concretizza nell’elaborazione e presentazione di un progetto inserito nella macro-tematica stabilita, rendendo gli studenti protagonisti attivi del proprio apprendimento.

L’intelligenza artificiale generativa: definizione e funzioni

L’intelligenza artificiale generativa rappresenta l’utilizzo dell’IA per creare contenuti inediti quali testo, immagini, musica, audio e video. Questa tecnologia si fonda su modelli di base – foundation models di grandi dimensioni – capaci di eseguire più operazioni contemporaneamente: riepilogo, domande e risposte, classificazione e altre funzioni pronte all’uso.

Una caratteristica distintiva è l’adattabilità: con un addestramento minimo e pochissimi dati di esempio, i modelli possono essere personalizzati per rispondere a casi d’uso mirati. Tale flessibilità rende l’IA generativa uno strumento versatile, in grado di supportare processi complessi con investimenti contenuti in termini di training iniziale.

Le applicazioni dell’IA generativa nella progettazione di Uda

L’intelligenza artificiale generativa si configura come un assistente per la didattica, aprendo notevoli opportunità sia per i docenti che per l’apprendimento degli allievi. Gli strumenti di IA possono sostenere la progettazione e la realizzazione di unità di apprendimento e di attività di apprendimento situato, funzionali allo sviluppo delle competenze chiave di alunni e studenti.

L’utilizzo dell’IA generativa in questo ambito non si limita a semplificare i processi di pianificazione didattica. L’obiettivo più rilevante riguarda la personalizzazione: favorire negli studenti la capacità di utilizzare questi strumenti per affrontare in modo più efficace le proprie sfide di apprendimento. Attraverso l’integrazione consapevole dell’IA nella progettazione delle Uda, si possono costruire percorsi educativi mirati che rispondono meglio ai bisogni individuali e collettivi della classe.

Il corso “Progettare Uda col supporto dell’IA generativa”: obiettivi e moduli

Il percorso formativo Progettare Uda col supporto dell’IA generativa prende avvio il 30 marzo sotto la guida di Giovanni Morello. L’iniziativa si articola su quattro moduli operativi pensati per i docenti.

Il programma affronta innanzitutto le strategie tecniche per utilizzare i dispositivi di intelligenza artificiale oggi disponibili, inclusi quelli accessibili gratuitamente. Vengono poi presentati esempi concreti di unità di apprendimento sviluppate attorno a macrotematiche e discipline differenziate, accompagnati da modelli di prove autentiche direttamente collegate alle Uda progettate.

Infine, il corso introduce attività di Service Learning applicabili nei diversi ordini scolastici, offrendo ai partecipanti strumenti immediatamente spendibili nella pratica didattica quotidiana.