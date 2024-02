Il film candidato agli Oscar "La sala professori", dal 29 febbraio nelle sale dei cinema italiani

Grandi soddisfazioni per il cinema tedesco, poiché è stato ufficialmente candidato agli Oscar 2024 per la categoria Miglior film straniero il film “La sala professori“, diretto da Ilker Catak. L’opera cinematografica sarà distribuita in Italia dalla società Lucky Red e proiettata nelle sale a partire dal 29 febbraio 2024. Il film è considerato una realizzazione di qualità e di nicchia, avvalorato da una sceneggiatura e fotografia di spicco. Inoltre, grazie anche all’interpretazione della talentuosa attrice protagonista Leonie Benesch, la pellicola diventa un’opera profonda e promettente, parlando di scuola e di tutti i “dilemmi” che ne fanno parte. Da non sottovalutare le altre interpretazioni degli attori Eva Lobau e Michael Klammer, i quali hanno portato sullo schermo personaggi in grado di far riflettere sul tema dell’educazione, comprese le problematiche quotidiane nell’ambito scolastico.

Interessante è stata la scelta del regista Ilker Catak e del produttore Ingo Fliess, i quali hanno deciso di raccontare fatti realmente accaduti per testimoniare una serie di dinamiche problematiche e complesse all’interno del sistema scolastico. Uno degli elementi che contraddistingue il film “La sala professori“ da altre opere cinematografiche è la volontà del regista di narrare in modo personale, profondo e non banale eventi e storie interessanti in cui il pubblico può facilmente identificarsi ed emozionarsi. Sicuramente questo aspetto non è passato inosservato alla commissione dell’Academy, che ha deciso di far concorrere il film tedesco in una delle categorie più importanti degli Oscar 2024.

Cosa racconta il film “La sala professori”

La trama del film drammatico “La sala professori” si incentra sulla figura di una insegnante alle prime armi, Carla Nowak (interpretata da Leonie Benesch), caratterizzata da una personalità idealista e con un grande senso per la giustizia. La giovane docente inizia ad insegnare in una scuola tedesca, ma presto si ritroverà a risolvere un fatto grave e a gestire una serie di conseguenze complesse, condizionate da un sistema scolastico rigido e asettico.

In parte, la pellicola vuole essere una “critica” a delle dinamiche della scuola tedesca in molti istituti, caratterizzata talvolta da gestioni arretrate e una mancanza di “rispetto e umanità” tra studenti e il corpo docente. Inoltre, il film ha l’obiettivo di far riflettere su molteplici tematiche importanti, come i diritti degli studenti e dei professori, la “cancel culture”, il razzismo, la giustizia a scuola e il bisogno di cambiare le carte in tavola e la gestione di forme educative ormai superate.

Insomma, “La sala professori” di ilker Catak è un’opera eccezionale. Il film, a breve entrerà nelle sale cinematografiche italiane e sarà in grado di sensibilizzare su temi attuali e importanti, toccando la sensibilità del pubblico intento a guardare il film.