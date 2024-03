Instagram potenzia i Direct Message: novità e miglioramenti in arrivo

Dalla possibilità di modificare i messaggi già inviati alla personalizzazione dei temi delle chat, Meta ha annunciato il rilascio di una serie di nuove funzionalità per i DM.

Con una pubblicazione sulla sua pagina ufficiale, nei giorni scorsi Meta, la società madre di Instagram e Facebook, ha annunciato una serie di nuove funzionalità per i Direct Message (DM) di Instagram. Le novità saranno gradualmente disponibili nei prossimi mesi e hanno lo scopo di migliorare l’esperienza di messaggistica privata degli utenti.

Le principali novità in arrivo

Le nuove funzionalità sono attualmente in fase di roll-out per tutti gli utenti di Instagram, ma presto saranno disponibili su tutti i dispositivi.

Modifica dei messaggi : la possibilità di modificare i messaggi inviati entro 15 minuti rappresenta una delle principali novità introdotte; permetterà agli utenti di correggere eventuali errori di battitura, di chiarire meglio dei punti o di riformulare intere frasi senza dover cancellare e riscrivere tutto il messaggio: per tutto questo, basterà tenere premuto il messaggio da modificare e selezionare l’opzione “Modifica”.

Chat fissate in alto : proprio come su Whatsapp e altre app di messaggistica, anche su Instragram sarà possibile organizzare la casella di posta dei DM fissando in alto le chat più importanti; questo consentirà agli utenti di accedere rapidamente e facilmente alle conversazioni con amici, familiari o gruppi più vicini, senza doverle cercare ogni volta: per fissare una chat, basterà scorrere verso sinistra o tenere premuta la chat desiderata e selezionare "Fissa", la chat fissata comparirà sempre in cima alle altre.

Controllo delle ricevute di lettura : al momento Instagram offre agli utenti la possibilità di attivare o disattivare le ricevute di lettura per avere un maggiore controllo sulla propria privacy; la nuova funzionalità consentirà agli utenti di decidere se visualizzare o meno le conferme di lettura dei messaggi inviati.

Personalizzazione dei temi delle chat : Instagram sta per introdurre nuovi temi per le chat che daranno agli utenti la possibilità di personalizzare l'aspetto delle proprie conversazioni con colori e sfumature diverse, aggiungendo ad ognuna un tocco di creatività e originalità.

Accesso rapido agli sticker salvati : un'altra, nuova funzionalità permetterà agli utenti di accedere più facilmente agli sticker salvati, creando una collezione separata; questa funzione renderà più veloce l'utilizzo degli sticker preferiti nelle chat, aggiungendo divertimento e personalità alle conversazioni.

Miglioramento della ricerca di contenuti: Instagram ha migliorato la funzionalità di ricerca all'interno dei messaggi per permettere agli utenti di trovare facilmente, e senza perdere troppo tempo, foto, video, link e messaggi specifici all'interno delle proprie chat.

Maggiori tutele nei confronti dei minori di 16 anni

Le novità non finiscono con le nuove funzionalità. Meta ha infatti annunciato una serie di modifiche, che coinvolgeranno sia Instagram che Facebook Messenger, per proteggere di più i minori dai contatti indesiderati online. Secondo quanto anticipato, i minori di 16 anni non potranno più ricevere messaggi o essere aggiunti a gruppi di chat da utenti che non seguono o non conoscono.