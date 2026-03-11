Intelligenza artificiale e DSA: come gli strumenti compensativi trasformano lo studio degli studenti italiani

Oltre il 5% degli studenti italiani ha diagnosi di DSA. L'IA offre strumenti compensativi fondamentali, ma la loro efficacia dipende da formazione docenti e ambienti inclusivi.
Gli studenti italiani hanno già integrato l’intelligenza artificiale nelle routine di studio: utilizzano applicazioni per scrivere testi, riassumere libri, correggere compiti e tradurre contenuti in lingue straniere. Questi strumenti sono ormai parte integrante della quotidianità scolastica, impiegati con disinvoltura per affrontare consegne diverse e ottimizzare i tempi di lavoro.

Mentre questa adozione procede rapidamente, il sistema scolastico resta fermo su posizioni difensive. Il dibattito istituzionale continua a concentrarsi sulla possibilità di vietare l’IA in classe, senza confrontarsi con l’evidenza che gli studenti ne fanno già uso fuori dalle aule. Questa frattura tra pratica reale e discussione ufficiale evidenzia un ritardo nell’elaborazione di strategie educative capaci di governare il cambiamento tecnologico già in atto.

Le tecnologie per DSA: strumenti compensativi e risultati

In Italia oltre il 5% degli studenti ha una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, categoria che comprende dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Per questi ragazzi, sintesi vocale, software di scrittura e applicazioni basate su intelligenza artificiale rappresentano strumenti compensativi fondamentali, perché permettono di accedere ai contenuti didattici e di studiare con maggiore autonomia.

Le ricerche più recenti documentano miglioramenti significativi su motivazione, fiducia in sé stessi e risultati scolastici. Questi strumenti riducono il carico cognitivo sulle abilità più fragili, liberando risorse mentali che gli studenti possono dedicare alla comprensione profonda e al pensiero critico.

Non si tratta di scorciatoie o facilitazioni, ma di tecnologie che compensano specifiche difficoltà senza sostituire l’impegno personale, consentendo a ciascuno di esprimere il proprio potenziale senza essere penalizzato da ostacoli strumentali.

Le condizioni abilitanti: formazione docenti e ambienti inclusivi

Le ricerche evidenziano che la tecnologia da sola non garantisce risultati. I miglioramenti più significativi si registrano quando gli strumenti digitali sono integrati in contesti educativi preparati, dove i docenti hanno ricevuto formazione specifica sull’uso consapevole delle tecnologie compensative e sulla loro integrazione nella didattica quotidiana.

Altrettanto decisivo è il ruolo dei compagni informati, capaci di comprendere le diverse modalità di apprendimento e di collaborare in modo costruttivo.

Quando invece la tecnologia viene vietata per timore o incomprensione, oppure utilizzata come semplice scorciatoia senza accompagnamento pedagogico, emergono nuove forme di esclusione. Queste risultano meno evidenti rispetto alle barriere tradizionali, ma non per questo meno profonde: lo studente con DSA si trova privato degli strumenti che gli consentirebbero di accedere ai contenuti al pari dei compagni, o viene etichettato come chi “bara” anziché essere riconosciuto come chi compensa una difficoltà specifica con mezzi legittimi e necessari.

La metamorfosi delle pratiche di studio: schermi, audio e algoritmi

Le modalità con cui gli studenti accedono ai contenuti e organizzano lo studio hanno subito una trasformazione profonda negli ultimi anni. La scrittura a mano, tradizionalmente centrale nell’apprendimento, ha progressivamente lasciato spazio alla fruizione digitale: i testi vengono letti prevalentemente su schermi di computer, tablet e smartphone, modificando sia la postura fisica che i processi cognitivi di elaborazione delle informazioni.

Parallelamente si è affermata la pratica dell’ascolto dei testi attraverso sintesi vocale e audiolibri, consentendo di accedere ai contenuti in contesti e modalità prima impensabili: durante gli spostamenti, nelle pause, mentre si svolgono altre attività. Questa transizione ha ridefinito il concetto stesso di lettura, ampliando le possibilità di fruizione ma modificando anche i tempi e i ritmi dell’apprendimento.

La delega ai sistemi digitali si è estesa oltre la sola fruizione: memoria, calcolo matematico e perfino la produzione di contenuti testuali vengono ormai affidati agli algoritmi. Gli studenti utilizzano applicazioni che archiviano informazioni, risolvono operazioni complesse e generano bozze di testi, rendendo sempre più labile il confine tra elaborazione personale e supporto tecnologico.

Questa evoluzione ha cancellato la distinzione tra esperienza online e offline: la vita degli studenti si svolge in un continuo intreccio tra dimensione fisica e digitale, dove strumenti e piattaforme accompagnano ogni fase della giornata scolastica ed extrascolastica.

Il monitoraggio in corso: il sondaggio di La Tecnica della Scuola e Indire

La Tecnica della Scuola e il gruppo di ricerca Paths di Indire hanno avviato la seconda rilevazione sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella didattica italiana, rivolta ai docenti. I risultati della prima edizione, presentati a Didacta, hanno suscitato interesse nel settore educativo e sono stati citati nel rapporto Ocse Digital Education Outlook.

