Intelligenza artificiale a scuola, primi risultati positivi dal progetto Book in Progress AI

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato a Brindisi i primi risultati della sperimentazione Book in Progress AI, un programma che utilizza l’intelligenza artificiale per personalizzare i percorsi di apprendimento degli studenti. Secondo le dichiarazioni del ministro, i riscontri iniziali sarebbero positivi: l’impiego di sistemi di IA per supportare la didattica adattiva avrebbe mostrato un miglioramento nei livelli di apprendimento registrati durante le fasi sperimentali.

L’obiettivo del ministero è estendere l’esperienza già dal prossimo anno scolastico, ampliando il numero di istituti coinvolti. La personalizzazione rappresenta il fulcro dell’intervento: gli strumenti digitali permettono di adattare materiali e attività alle esigenze individuali di ciascun alunno, offrendo percorsi didattici costruiti sulle specificità di apprendimento.

Il supporto agli studenti fragili: investimento e territori

Tra le priorità della sperimentazione rientra un investimento specifico destinato agli studenti con maggiori difficoltà nel percorso formativo. Il piano, come spiegato dal ministro Valditara, dovrebbe coinvolgere circa 15 mila alunni considerati “fragili” e sarà concentrato in alcune regioni italiane.

L’intervento si inserisce nella strategia complessiva del ministero per testare strumenti digitali capaci di supportare una didattica più personalizzata. L’obiettivo è adattare materiali e attività alle esigenze individuali, offrendo percorsi formativi su misura per chi presenta lacune o rallentamenti nell’apprendimento. Questa logica adattiva consente di intervenire in modo mirato, favorendo il recupero e il consolidamento delle competenze.

Il confronto internazionale e i paesi di riferimento

Il ministro Valditara ha inserito la sperimentazione italiana nel contesto delle politiche globali sull’intelligenza artificiale applicata ai sistemi educativi. Secondo la valutazione ministeriale, i programmi strutturati in questo settore restano ancora limitati a livello mondiale.

Tra i paesi citati figurano Stati Uniti e Cina, che hanno avviato esperienze significative nell’integrazione dell’IA nella didattica. In Europa, l’Estonia emerge come caso di riferimento per lo sviluppo avanzato di soluzioni tecnologiche educative. Il ministro ha inoltre richiamato la Corea del Sud, che da anni investe nell’applicazione dell’intelligenza artificiale ai percorsi formativi.

L’educazione civica digitale e il questionario agli istituti

Parallelamente all’introduzione di strumenti tecnologici nelle aule, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di rafforzare la formazione degli studenti sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale. Il tema è stato infatti inserito nelle nuove linee guida sull’educazione civica, con l’obiettivo di garantire che gli alunni sviluppino competenze critiche e responsabili nell’utilizzo di queste tecnologie.

Per monitorare come le scuole stiano affrontando questa nuova sfida educativa, il ministero prevede l’invio di un questionario agli istituti di tutta Italia. Lo strumento mira a raccogliere informazioni dettagliate sulle modalità di insegnamento adottate dai docenti e sulle pratiche già sperimentate in classe.

I dati raccolti permetteranno di mappare lo stato dell’arte e di individuare eventuali criticità o buone pratiche da valorizzare e diffondere.

Gli eventi pubblici e le prossime iniziative del ministero

Il ministero dell’Istruzione e del Merito sta valutando l’organizzazione di nuove iniziative pubbliche dedicate all’intelligenza artificiale applicata alla didattica. L’obiettivo è creare occasioni di confronto tra istituti, esperti e istituzioni per condividere esperienze e buone pratiche.

Il modello di riferimento è il Next Generation AI – Summit internazionale sull’intelligenza artificiale nella scuola, evento che ha già rappresentato un momento di dialogo sulla trasformazione digitale dell’istruzione. Eventi simili potrebbero favorire la diffusione delle sperimentazioni in corso e stimolare la collaborazione tra scuole.