Interpelli 2024/2025: le scuole hanno iniziato a pubblicare gli avvisi

Ecco come funzionano gli interpelli per l’anno scolastico 24/25

Sono ormai iniziati gli interpelli per le supplenze dell’anno scolastico 2024-2025. Queste procedure di selezione, previste dall’Ordinanza Ministeriale 887/2024 e regolate dalla circolare annuale delle supplenze, sono uno strumento fondamentale per l’assegnazione dei posti vacanti nelle scuole italiane. Le nomine e le convocazioni seguiranno rigorosamente l’ordine delle graduatorie, con lo scopo di coprire il maggior numero possibile di cattedre. Il processo di assegnazione delle supplenze prevede incarichi annuali con scadenze al 31 agosto o al 30 giugno.

L’interpello è una novità che permette di coprire alcune cattedre oggetto di supplenza, ma non sostituirà completamente la Messa A Disposizione (MAD), che rimarrà un’opzione solo in casi eccezionali. La MAD, infatti, potrà essere utilizzata solo quando l’interpello non riesce a coprire i posti vacanti, rendendo questo strumento meno frequente rispetto al passato. La maggior parte delle supplenze sarà quindi gestita tramite gli avvisi pubblicati sui siti ufficiali delle scuole, una volta esaurite le graduatorie GaE (Graduatorie ad Esaurimento) e GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

Per partecipare agli interpelli, gli insegnanti devono possedere i requisiti richiesti, come l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno. In mancanza di questi, possono essere presi in considerazione candidati con titoli di studio idonei. È importante sottolineare che chi è già titolare di un contratto determinato o ha già ricevuto un’assegnazione tramite GPS non può partecipare alla procedura di interpello.

Come inviare gli interpelli

I docenti interessati agli interpelli 24/25 dovranno preparare tutta la documentazione necessaria, compilare il modello di candidatura secondo le indicazioni delle istituzioni scolastiche e rispettare i termini di presentazione indicati sui siti delle scuole. Inoltre, se selezionati, dovranno prendere servizio entro 24 ore dall’accettazione della nomina.

