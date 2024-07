Gli interpelli per le supplenze sono inviti ufficiali pubblicati dalle scuole per coprire rapidamente posti vacanti quando le graduatorie non sono sufficienti. Le scuole pubblicano sul proprio sito web i dettagli delle supplenze disponibili e i docenti interessati possono rispondere al loro interpello.

Questo sistema affianca attualmente la modalità di assegnazione delle supplenze chiamata Messa a Disposizione (MAD). La più recente circolare sulle supplenze per l’anno scolastico 2023/2024 ha infatti previsto che i Dirigenti scolastici possano convocare il personale sia tramite MAD, sia attraverso gli interpelli per docenti. La procedura degli interpelli è sempre stata presente nelle scuole, ma solo negli ultimi anni è stata formalizzata dalla circolare menzionata.

In questa guida:

Come funziona l’interpello per docenti

L’interpello docenti è il nuovo sistema che sostituirà la classica MAD (Messa a Disposizione) per l’assegnazione delle supplenze a partire dall’anno scolastico 2024/25. Questo sistema prevede che la scuola emetta autonomamente una “richiesta di SOS” quando le graduatorie di istituto (GI) e le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) non sono sufficienti a coprire i posti vacanti.

Rispetto alla MAD, con l’interpello non ci sono più limitazioni legate alla provincia, quindi qualsiasi docente in possesso dei requisiti richiesti può rispondere, anche se non è ancora inserito in graduatoria. I docenti iscritti in GPS saranno considerati con precedenza rispetto ad altri candidati.

L’obiettivo degli interpelli nazionali per docenti di sostegno e non, è assicurare l’assegnazione di supplenze a personale qualificato e competente. La scuola pubblica l’interpello sui propri siti ufficiali e invia la proposta di supplenza via email ai candidati che ritiene idonei.

Per le supplenze di durata pari o superiore a 30 giorni, la proposta deve essere inviata almeno 24 ore prima dell’inizio dell’incarico. Se si viene convocati dalla scuola, è possibile rifiutare la convocazione senza che comporti penalità nel posizionamento della graduatoria.

Dove vengono pubblicati gli interpelli scuola?

Gli interpelli per le supplenze dei docenti vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali (USP) e sui siti delle singole scuole. Le scuole pubblicano un avviso sul proprio sito specificando la classe di concorso, le ore di contratto e la durata dell’incarico per il quale cercano un supplente. Gli aspiranti insegnanti possono quindi candidarsi inviando il proprio curriculum e una lettera di presentazione direttamente alla scuola che ha pubblicato l’interpello.

Chi può rispondere agli interpelli?

Possono partecipare agli interpelli delle scuole sia coloro in possesso di un titolo adatto all’insegnamento, sia coloro che ancora non l’hanno ottenuto. Ad esempio, chi è in possesso di un diploma tecnico o professionale può accedere agli interpelli per il personale ATA; mentre con una laurea triennale e/o magistrale si può accedere a qualsiasi tipo di interpello.

Possono rispondere agli interpelli nazionali per docenti anche:

i docenti abilitati e non;

i docenti di sostegno specializzati o non specializzati;

coloro già inseriti in una GPS;

coloro che non hanno già un contratto a tempo determinato.

La scuola valuterà le candidature pervenute e procederà all’individuazione del docente più idoneo per la supplenza, dando priorità a chi possiede un titolo idoneo all’insegnamento rispetto a chi ancora deve conseguirlo.

Mad e interpelli: le differenze

Gli interpelli favoriscono l’impiego di docenti qualificati in base alle effettive esigenze delle scuole, una volta esaurite le graduatorie di istituto (GI) e provinciali (GPS). Questo rende il processo più trasparente rispetto alle MAD, inviate preventivamente dai docenti anche in assenza di posti disponibili.

Di conseguenza, ci sono anche più possibilità di ottenere incarichi di supplenza immediati, in particolare per i docenti di sostegno che possiedono il titolo specifico. Anche le informazioni sono più facili da reperire, dato che si trovano sia sui siti delle scuole, che sui siti degli Uffici Scolastici Territoriali.

Infine, a differenza delle MAD che limitavano la partecipazione ai soli docenti non inseriti in graduatorie, agli interpelli possono partecipare tutti i docenti, a eccezione di chi ha già un contratto in corso.

Quando è meglio rispondere agli interpelli

I periodi dell’anno più favorevoli per ottenere incarichi di lunga durata attraverso gli interpelli per docenti sono la seconda metà di settembre fino a fine ottobre. Questo è il periodo in cui le scuole gestiscono il picco di necessità di personale supplente, concentrando la maggior parte degli interpelli pubblicati. Le possibilità di ottenere un incarico di lunga durata o persino annuale sono notevolmente elevate in queste settimane.

Inoltre, i periodi prima e dopo le vacanze natalizie e pasquali sono anch’essi favorevoli, poiché le scuole frequentemente valutano nuove esigenze di personale in prossimità delle vacanze, pubblicando interpelli anche in questi periodi. Infine, durante tutto l’anno scolastico, sebbene ci siano periodi più favorevoli, la necessità di supplenti può emergere inaspettatamente, rendendo gli interpelli delle scuole un’opzione sempre valida.

Docenti.it

Ottenere incarichi di supplenza duraturi è il primo passo per costruire una carriera stabile nel mondo dell’insegnamento: per questo motivo, è importante non sottovalutare l’impegno di rispondere agli interpelli nazionali per docenti.

