Iscrizioni superiori 2026, la mappa geografica delle scuole: licei al sud, tecnici al nord e boom dell'alberghiero

I dati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito relativi alle recenti iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado confermano un panorama nazionale frammentato. A livello complessivo, i licei raccolgono il 55,88% delle preferenze degli studenti italiani, consolidando il loro ruolo di indirizzo maggioritario nel sistema educativo del Paese.

La quota nazionale, tuttavia, nasconde profonde divergenze territoriali che riflettono le diverse vocazioni economiche e culturali delle regioni. Mentre il Centro-Sud mostra una netta predilezione per i percorsi liceali teorici, il Nord Italia privilegia gli istituti tecnici e professionali, orientati a favorire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro.

Questa distribuzione geografica delle scelte segnala come le preferenze formative si intreccino con le specificità produttive e sociali dei territori, delineando una mappa delle iscrizioni articolata e non omogenea.

Il primato dei licei nel Lazio e nel centro-sud

Il Lazio detiene il primato nazionale nella scelta liceale, con il 69,72% delle preferenze: quasi sette giovani su dieci optano per percorsi teorici. A Roma e provincia emerge una forte inclinazione per il liceo classico (8,62%) e per lo scientifico tradizionale (21,41%), consolidando la vocazione umanistico-scientifica della capitale.

La preferenza per i licei non si limita al Lazio. In Abruzzo, Sicilia e Campania le iscrizioni liceali superano stabilmente il 60%, configurando un quadro omogeneo nel Centro-Sud. Queste regioni confermano un orientamento formativo che privilegia l’approfondimento teorico e culturale rispetto alla specializzazione tecnico-professionale, in linea con le tradizioni educative locali.

La spinta tecnica e professionale del nord

Nel Nord Italia le scelte si orientano decisamente verso i percorsi tecnici e professionali. Il Veneto guida questa tendenza con il 39,17% degli iscritti nell’istruzione tecnica, registrando contestualmente il valore più basso a livello nazionale per i licei, che raggiungono appena il 44,68%.

Questo dato segna un punto di svolta rispetto al modello Centro-Sud e indica una preferenza marcata per la formazione operativa.

L’Emilia-Romagna detiene invece il primato negli istituti professionali, con una quota del 17,80% che sottolinea la vocazione della regione per percorsi formativi finalizzati all’inserimento rapido nel mondo del lavoro. Anche Lombardia e Friuli Venezia Giulia si allineano su questa impostazione, con percentuali di iscritti ai tecnici superiori al 35%, confermando un approccio educativo che privilegia la concretezza e le competenze immediatamente spendibili nel mercato occupazionale.

Le specializzazioni territoriali per indirizzo

Le scelte per indirizzo mostrano una stretta connessione con le vocazioni economiche regionali. In Campania e Sicilia si registra un vero e proprio boom dell’indirizzo alberghiero, segno della forte incidenza del settore turistico e della ristorazione nelle economie locali. Al contrario, in Liguria e Sardegna prevale l’indirizzo Trasporti e Logistica, direttamente collegato alle attività marittime e portuali.

La Sardegna detiene il primato nazionale per il liceo scientifico a indirizzo sportivo, con il 4,59% delle iscrizioni, mentre la Sicilia mostra un’alta incidenza del liceo delle scienze umane, che raggiunge il 10,10%.

In Piemonte ed Emilia-Romagna, gli indirizzi meccanici e meccatronici attraggono un numero rilevante di studenti, in linea con la presenza consolidata del settore automotive nei territori. Questa distribuzione conferma come le scelte formative rispecchino le opportunità occupazionali e i sistemi produttivi locali.

Le fonti dei dati e il perimetro temporale

I dati illustrati provengono dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e riguardano le recenti iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado. L’analisi è stata pubblicata l’11 marzo 2026.