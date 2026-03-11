Istituti tecnici, il DM 29/2026 introduce robotica e digitalizzazione nell'indirizzo meccanica

Il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna l’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia degli istituti tecnici del settore tecnologico. Il provvedimento ridefinisce le discipline dell’area di indirizzo e le articolazioni del triennio, introducendo novità nei contenuti e negli insegnamenti rispetto all’assetto stabilito dal DPR 15 marzo 2010 n. 88.

Il nuovo ordinamento entrerà in vigore dall’anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, con applicazione progressiva nel quinquennio. La struttura del percorso viene mantenuta, ma i quadri orari subiscono modifiche significative per allineare la formazione tecnica alle esigenze dei sistemi produttivi contemporanei.

Le articolazioni dell’indirizzo nel triennio

Il decreto conferma la suddivisione del percorso in due articolazioni specialistiche per gli ultimi tre anni: Meccanica e meccatronica ed Energia. Questa struttura era già prevista dal regolamento del 2010 e rimane invariata, garantendo continuità nella scelta del percorso di specializzazione.

Gli studenti continueranno quindi a orientarsi tra le due opzioni al termine del biennio comune, con contenuti aggiornati all’interno di ciascuna articolazione.

La robotica e la digitalizzazione nel nuovo curricolo

Il decreto introduce “Meccanica, meccatronica e robotica industriale” in sostituzione della disciplina centrata sulla sola meccanica applicata. Questo insegnamento amplia significativamente i contenuti del percorso, integrando sistemi robotizzati, automazione industriale e l’interconnessione tra meccanica ed elettronica.

La robotica industriale diventa quindi un pilastro strutturale della formazione tecnica, segnando il passaggio da un approccio tradizionale a una preparazione orientata ai sistemi automatizzati.

Parallelamente, il nuovo ordinamento prevede “Tecniche di produzione e digitalizzazione del processo”, disciplina che introduce competenze specifiche sulla trasformazione digitale degli impianti produttivi. I contenuti spaziano dall’automazione dei processi produttivi all’implementazione di sistemi digitali di gestione della produzione, fino all’integrazione tra progettazione e fabbricazione.

Questo aggiornamento risponde direttamente all’evoluzione dei sistemi industriali contemporanei, dove la componente digitale permea ogni fase operativa e decisionale dell’attività manifatturiera.

La progettazione avanzata e la gestione degli impianti

Il nuovo quadro orario introduce discipline che coprono l’intera filiera progettuale e produttiva. L’insegnamento “Disegno, modellazione 3D e prototipazione” amplia i contenuti tradizionali del disegno tecnico integrando strumenti digitali.

Gli studenti lavoreranno con modellazione tridimensionale, progettazione assistita da computer e prototipazione digitale, collegando la fase di progetto alle tecnologie di simulazione e sviluppo dei prodotti.

Parallelamente, compare la disciplina “Organizzazione e manutenzione dei processi e dei sistemi produttivi”, che sviluppa competenze gestionali applicate agli impianti industriali. Il programma riguarda organizzazione dei processi produttivi, manutenzione degli impianti e gestione dei sistemi tecnici complessi.

Questa integrazione permette di collegare progettazione, produzione e manutenzione in un unico percorso formativo coerente, preparando figure tecniche in grado di operare lungo l’intera catena del valore industriale.

Il biennio e l’evoluzione verso i sistemi meccatronici

Il primo biennio dell’indirizzo fornisce le basi tecniche necessarie attraverso insegnamenti introduttivi: fondamenti di meccanica ed elementi di disegno, elementi di elettrotecnica ed elettronica per la meccatronica e tecnologie dei materiali.

Queste discipline preparano gli studenti al triennio, in cui le competenze si sviluppano in direzione meccatronica. Il confronto con il DPR 88/2010 evidenzia un cambiamento di prospettiva: il percorso si sposta dalla meccanica tradizionale ai sistemi meccatronici, che integrano meccanica, elettronica, automazione e tecnologie digitali.

Robotica industriale, digitalizzazione dei processi e modellazione 3D rappresentano le linee guida di questo aggiornamento formativo.