IT Wallet: da oggi il portafoglio diventa digitale

Con IT Wallet i documenti più importanti diventano digitali e sempre a portata di smartphone. Ecco come funziona il servizio e quali sono i documenti caricabili.

Da oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, tutti i cittadini italiani maggiorenni possono accedere a IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell’appIO. Il servizio, introdotto come parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mira a semplificare la gestione dei documenti personali attraverso una piattaforma sicura e intuitiva che consente di caricare versioni digitali dei documenti che avranno lo stesso valore legale delle copie fisiche.

La sperimentazione, avviata lo scorso 23 ottobre 2024 con un campione iniziale di 50.000 cittadini, si è progressivamente ampliata fino a includere un milione di utenti entro il 20 novembre. Ora, con la conclusione della fase di test, IT Wallet è accessibile a tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni. Questo servizio rappresenta un primo passo verso l’adozione dell’European Digital Identity Wallet (Eudi), il portafoglio digitale europeo previsto per il 2026.

Come ha precisato il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, IT Wallet permette di utilizzare i documenti per identificarsi, facilitando le interazioni con le istituzioni e le verifiche richieste dalle forze dell’ordine. Attenzione però, al momento il sistema è operativo solo in Italia e per uso diretto: i documenti caricati possono sostituire le copie cartacee in caso di verifiche di persona; IT Wallet non è ancora valido per accedere a servizi online o automatizzati e all’estero.

Documenti digitali: cosa si può caricare su IT Wallet

In questa fase iniziale, IT Wallet supporta la digitalizzazione di tre documenti principali:

Tessera sanitaria.

Patente di guida.

Carta Europea della Disabilità.

A partire dal prossimo anno, il servizio sarà ampliato per includere anche il passaporto, il certificato di nascita e la tessera elettorale. Inoltre, è prevista l’aggiunta di ulteriori documenti in futuro, in linea con l’obiettivo di creare un sistema digitale completo e flessibile.

I documenti caricati possono essere utilizzati esclusivamente in sostituzione delle versioni fisiche per situazioni “dal vivo”. Ad esempio, si potrà esibire la patente di guida durante un controllo stradale o la tessera sanitaria per prenotare visite mediche.

Come attivare e utilizzare IT Wallet

Il processo di attivazione di IT Wallet è semplice e accessibile tramite l’appIO. Ecco i passaggi principali:

Scaricare l’appIO sul proprio smartphone dal rispettivo store. Accedere all’account personale, utilizzando la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o lo SPID se è la prima volta. Caricare i documenti andando nella sezione Portafoglio. Qui è possibile selezionare l’opzione “Aggiungi al portafoglio” per inserire i dati e i numeri dei documenti desiderati.

Una volta caricati, i documenti digitali saranno aggiornati automaticamente in caso di rinnovi o modifiche, rendendo il sistema estremamente pratico. In alternativa, gli utenti possono eliminare i documenti in qualsiasi momento tramite l’app o il portale web dedicato. È importante notare che le informazioni sono archiviate localmente sul dispositivo, garantendo il pieno controllo sull’accesso e la condivisione dei dati personali.

IT Wallet rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici per rendere la gestione dei documenti più semplice e sicura. Con l’espansione prevista nei prossimi anni, il portafoglio digitale si prepara a diventare uno strumento pratico ed essenziale per tutti i cittadini italiani.