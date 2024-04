La favola delle gemelle Cornale: si laureano insieme con il massimo dei voti

Elisa, Roberta e Claudia si sono laureate all’Università Cattolica di Brescia, tutte e tre a distanza di pochi giorni e tutte e tre con un bel 110 e lode.

Le sorelle gemelle Elisa, Roberta e Claudia Cornale, 24 anni, originarie di Remedello, in provincia di Brescia, possono aggiungere al loro inseparabile percorso di vita anche la laurea: tutte e tre, infatti, sono riuscite a laurearsi con il massimo dei voti, 110 e lode, all’Università Cattolica di Brescia, a pochi giorni di distanza una dall’altra. Questo eccezionale traguardo ha coronato anni di impegno e dedizione nello studio che hanno ulteriormente consolidato il loro legame speciale.

Un percorso condiviso

Le tre gemelle hanno condiviso ogni fase del loro percorso di formazione: hanno frequentato lo stesso istituto scientifico a Remedello e successivamente si sono iscritte alla stessa università; Claudia e Roberta hanno scelto di specializzarsi in Scienze Matematiche, mentre Elisa ha seguito la sua passione per le lettere e si è dedicata a Filologia Moderna. Nonostante le diverse discipline di studio, però, il legame tra le tre sorelle non ha mai vacillato, anzi.

Il loro percorso è terminato con la discussione delle tesi di laurea magistrale, tutte caratterizzate da una profonda competenza e dedizione. Claudia e Roberta hanno affrontato argomenti piuttosto complessi: Claudia con “Le proprietà della strategia risk-parity nella costruzione di un portafoglio”, con relatrice la professoressa Maria Zoia; Roberta ha scelto come relatore il professor Marco Squassina e ha trattato “Concavity principles for nonautonomous elliptic equations and applications” con lo scopo di “ottenere risultati di quasi concavità per problemi anisotropi in domini convessi” come ha spiegato lei stessa. Infine, Elisa ha esplorato la filologia romanza con la tesi “Analisi e traduzione di alcune lasse della Chanson des Saisnes di Jean Bodel” con relatore il professor Paolo Gresti. La qualità del loro lavoro è stata riconosciuta dalla commissione di valutazione che ha assegnato loro il massimo dei voti e il prestigioso riconoscimento della lode.

Mamma Emanuela e papà Germano, titolari di un’impresa artigianale di tornitura, non sono rimasti molto stupiti dato che già due anni fa le gemelle avevano conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti, sempre alla Cattolica di Brescia. Per la triennale, però, i festeggiamenti erano stati molto contenuti a causa delle restrizioni del periodo covid e solo pochi amici e parenti avevano potuto prendere parte al loro successo.

I progetti futuri

Ora che hanno concluso il loro percorso accademico, Elisa, Roberta e Claudia guardano fiduciose al futuro. Elisa ha espresso il desiderio di intraprendere la carriera di insegnante nelle scuole medie o nei licei, con l’obiettivo di condividere la sua passione per le lettere con le future generazioni. Claudia e Roberta, invece, mirano a inserirsi nel mondo lavorativo, precisamente vorrebbero cercare un impiego nel settore finanziario. Indipendentemente dalle strade che sceglieranno di percorrere, le tre gemelle rimarranno unite dal loro legame speciale, continuando a ispirarsi reciprocamente e a celebrare i successi raggiunti insieme.