La paghetta degli adolescenti italiani: a quanto ammonta e come viene pagata?

Un’indagine, commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, ha fornito interessanti dettagli sulla celebre paghetta. I dati raccolti vanno dalla frequenza con cui viene data all’importo, dall’età in cui si comincia a ricevere fino all’ammontare di questo piccolo tesoro tanto importante per gli adolescenti italiani.

La percentuale di ragazzi e ragazze che ricevono la paghetta

La ricerca ha rivelato che il 59,8% degli adolescenti italiani compresi tra i 10 e i 18 anni riceve normalmente la paghetta dai genitori. La percentuale segue l’età e raggiunge il 71,7% tra i 15 e i 18 anni, mentre scende al 51% per chi ha tra i 10 e i 14 anni.

La frequenza della paghetta

Il 65,2% dei giovani che ricevono la paghetta la ottiene settimanalmente, il 20,8% mensilmente e il 14,1% su richiesta. Anche in questo caso le percentuali accompagnano l’età: la frequenza settimanale diventa più comune per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni, toccando il 67,5%, mentre la frequenza mensile è più comune tra i 10 e i 14 anni.

Quanto vale la paghetta?

In media, gli adolescenti italiani ricevono circa 54 euro al mese. Si parte da meno di 40 euro per ragazzi e ragazze tra 10 e 14 anni per arrivare quasi a 70 euro al mese per chi ha tra i 15 e i 18 anni. Nel complesso, il valore stimato delle paghette per i giovani di età compresa tra i 10 e i 18 anni è superiore a 150 milioni di euro al mese.

I metodi di pagamento più utilizzati

Se l’82,1% dei genitori utilizza ancora i contanti per fornire la paghetta, ben il 17,9% utilizza metodi alternativi, come la ricarica di una carta prepagata fisica o digitale. L’utilizzo di carte prepagate è più diffuso al Sud e nelle Isole (14,7%) rispetto alla media nazionale (11,8%), mentre le carte digitali o altre app sono più comuni nel Nord Ovest della penisola (8,9%).

A che età si inizia a dare?

L’età media in cui gli adolescenti italiani iniziano a ricevere la paghetta è di 12 anni. Tuttavia, il 37,4% inizia a riceverla intorno ai 10 anni, mentre il 31,9% inizia a 14 anni o successivamente.

Quasi il 48% dei genitori che forniscono la paghetta ai propri figli oggi afferma di non aver mai ricevuto alcuna somma di denaro quando era giovane. Chi la riceveva, riusciva a ottenere in media 26.000 lire; con l’avvento dell’euro si è arrivati a una media di 30 euro mensili.