La Reunion degli Oasis: date, biglietti e scaletta Concerti 2025

Concerti Oasis 2025

Gli Oasis tornano in concerto nel 2025. La storica band di Manchester ha annunciato un tour ricco di date in Uk il prossimo anno. Dopo alcuni rumors che facevano intendere di un improbabile ricongiungimento tra Liam e Noel Gallagheer è arrivata la conferma della Reunion. Di seguito date, tappe e scaletta dei concerti.

Le tappe

L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina ufficiale degli Oasis su Instagram, scatenando un’ondata di emozione tra i fan. Sia Liam che Noel hanno ricondiviso il post, accompagnandolo con una didascalia inequivocabile: “This is it, this is happening”. A rendere il momento ancora più epico, in sottofondo si sente partire l’iconica “What’s the Story) Morning Glory”. Ecco le date dei concerti in Uk in programma per il 2025: