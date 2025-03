La Sapienza e il posizionamento degli atenei italiani secondo QS

La classifica internazionale QS World University Rankings by Subject 2025 ha confermato l’eccellenza italiana negli studi classici, con La Sapienza di Roma al primo posto mondiale per il quinto anno consecutivo. Il report, che analizza università in tutto il mondo, evidenzia risultati contrastanti per gli atenei italiani: brillanti in discipline specifiche ma assenti dalla top 100 globale.

La classifica QS per gli studi classici

La Sapienza si conferma per il quinto anno consecutivo al vertice mondiale nella disciplina Classics and Ancient History, ottenendo un eccellente punteggio di 99,1 nella prestigiosa classifica QS World University Rankings by Subject 2025.

Questo autorevole report ha analizzato 1.700 università distribuite in 100 Paesi e territori, con una significativa presenza italiana rappresentata da 56 atenei. La metodologia di valutazione ha esaminato approfonditamente 55 discipline accademiche diverse, posizionando gli studi classici dell’ateneo romano come indiscusso punto di riferimento internazionale nel settore.

Atenei italiani nel ranking globale

Nel ranking mondiale, la posizione degli atenei italiani è più arretrata rispetto alle eccellenze specifiche. Il Politecnico di Milano guida la rappresentanza nazionale collocandosi al 111esimo posto. La Sapienza, pur primeggiando negli studi classici, si ferma al 132esimo posto nella classifica generale.

Seguono il Politecnico di Torino (241esimo), la Federico II di Napoli (347esima) e l’Università di Firenze (375esima). Questo divario evidenzia come l’eccellenza italiana tenda a concentrarsi in ambiti disciplinari specifici anziché nella valutazione complessiva degli atenei.

Risultati nelle discipline specifiche

Oltre La Sapienza, altre eccellenze italiane brillano in discipline specifiche. L’Università Iuav di Venezia conquista la nona posizione in Storia dell’arte, guadagnando sei posizioni rispetto all’anno precedente. Il Politecnico di Milano si distingue posizionandosi sesto in Arte e Design e settimo in Architettura-Ambiente costruito.

La Bocconi mantiene prestazioni notevoli classificandosi settima in Marketing e decima in Economia e Gestione. La Scuola Normale Superiore di Pisa, pur scendendo dalla quinta all’ottava posizione, rimane tra le prime dieci al mondo per Classici e Storia antica.

Variazioni e analisi quantitativa

L’Italia mostra un quadro di stabilità relativa nel ranking: il 40% dei posizionamenti rimane invariato, mentre il 12% registra miglioramenti. Preoccupa tuttavia il calo del 37% delle posizioni, con una flessione complessiva del 25% rispetto all’anno precedente.