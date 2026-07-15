Il modello 4+2 di Valditara: orientamento e alleanza scuola-imprese per valorizzare i talenti

Giuseppe Valditara ha lanciato un messaggio chiaro contro gli stereotipi che etichettano i giovani in modo negativo. «Basta definirli sfaticati, bulli o quant’altro», ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito durante un incontro dedicato alla formazione e al modello 4+2.

Forte dell’esperienza maturata visitando 350 scuole dall’inizio del mandato, Valditara ha sottolineato di aver osservato sul campo «un’energia e una curiosità incredibili» tra gli studenti.

Secondo il ministro, la vera sfida consiste nel costruire una didattica capace di coinvolgere i ragazzi e di individuare i loro talenti. «Bisogna riuscire ad appassionarli», ha aggiunto, evidenziando come la scuola debba favorire la crescita personale oltre che l’apprendimento.

L’orientamento diventa così lo strumento per valorizzare le attitudini di ciascuno, superando visioni preconcette e puntando sulle potenzialità individuali.

Il modello 4+2: struttura della riforma e finalità dichiarate

Il percorso prevede quattro anni di studio negli istituti tecnici e professionali, seguiti da due anni negli ITS Academy. Questa sequenza mira ad accelerare l’ingresso qualificato nel mondo del lavoro, riducendo i tempi senza compromettere la qualità della formazione.

Valditara ha espresso soddisfazione per l’implementazione della riforma, affermando che “le cose stanno andando bene”. Il modello si basa sulla collaborazione tra scuole, ITS Academy, università e imprese, creando un sistema integrato che risponde concretamente alle esigenze del mercato del lavoro.

L’obiettivo è permettere ai giovani di costruire percorsi professionali qualificati in tempi più rapidi, valorizzando competenze tecniche e operative.

La collaborazione formativa: scuole, ITS, università e imprese in rete

Valditara ha evidenziato come la riforma 4+2 si fondi su un’alleanza istituzionale strutturata. Scuole, ITS Academy, università e imprese operano in sinergia per costruire percorsi formativi che rispondano alle richieste del mercato del lavoro.

Secondo il ministro, questa rete rappresenta una risposta concreta alle esigenze produttive del Paese, permettendo agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili. L’integrazione tra teoria e applicazione pratica mira a ridurre il disallineamento tra profili formativi e sbocchi professionali, favorendo un inserimento più rapido ed efficace nel tessuto economico.

La percezione delle famiglie: la “rivoluzione culturale” sull’istruzione tecnica

Il ministro ha evidenziato un ostacolo fondamentale alla piena valorizzazione del sistema formativo tecnico-professionale: “Esiste un divario di percezione che frena lo sviluppo dell’istruzione tecnica in Italia”. Secondo Valditara, le famiglie faticano ancora a riconoscere il reale potenziale di questi percorsi, mantenendo una gerarchia implicita che penalizza istituti tecnici e professionali rispetto ai licei.

Per superare questa situazione, il ministro ha invocato una “rivoluzione culturale” che attribuisca pari dignità a tutti gli indirizzi formativi. La prospettiva istituzionale ribadisce che licei, tecnici e professionali rispondono a inclinazioni e talenti differenti, offrendo opportunità di crescita e inserimento professionale ugualmente valide.

Le ricadute su didattica e orientamento: coinvolgere per scoprire i talenti

Secondo il ministro Valditara, l’efficacia del modello 4+2 dipende anche dalla capacità della scuola di costruire una didattica realmente coinvolgente. «Bisogna riuscire ad appassionarli», ha sottolineato, riferendosi alla necessità di metodi che risveglino la curiosità degli studenti e consentano di individuare le loro attitudini naturali.

L’orientamento diventa così uno strumento strategico per guidare ogni ragazzo verso il percorso più adatto, valorizzando inclinazioni e talenti specifici. Il ministro ha ribadito che la scuola non deve limitarsi alla trasmissione di nozioni, ma accompagnare la crescita personale degli studenti, aiutandoli a scoprire le proprie capacità e a costruire un progetto formativo e professionale coerente con le loro aspirazioni.