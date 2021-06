Concorso STEM: i candidati

Dal 2 all’8 luglio si terrà il concorso nella scuola relativo alle materie scientifiche, ormai chiamato STEM. Il concorso STEM fa parte del piano di ripartenza previsto dal decreto sostegni bis secondo cui è importante che a settembre tutte le cattedre siano occupate, in particolare quelle delle materie scientifiche. Per darvi tutte le notizie a voi utili, scopriamo innanzitutto chi vi potrà partecipare.

Concorso STEM: chi può partecipare

Una domanda che in tanti si pongono riguarda i partecipanti; chi vi può partecipare? Solo ed esclusivamente i candidati che hanno presentato domanda, entro il 31 luglio 2020, per il concorso ordinario secondaria I e II grado di cui al DD. n. 201 del 20 aprile 2020 per la classe di concorso in oggetto. Si tratta in pratica di quel concorso, ma con svolgimento snello in ragione del DL Brunetta del 1° aprile 2021 che permette di eliminare la preselettiva e portare in cattedra i docenti già a settembre 2021.

Concorso STEM: le prove

La prova scritta, unica e distinta per ciascuna classe di concorso, consiste in più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso, nonché sulla preparazione informatica, volta all’accertamento delle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento, e sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Concorso STEM: la valutazione

La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

