"Le cose cambiano" è il nuovo album di Massimo Pericolo: un messaggio di speranza

Il noto rapper Massimo Pericolo, che si è affermato come una delle piacevoli sorprese degli ultimi anni nella scena musicale, dimostra ancora una volta la sua abilità come apprezzato liricista delle nuove generazioni con il suo ultimo album, “Le cose cambiano”.

Questo terzo capitolo della sua carriera musicale rappresenta non solo un ritorno artistico, ma anche un messaggio di speranza rivolto a coloro che, come lui, hanno vissuto un passato difficile. Originario di Brebbia, Massimo Pericolo offre un’opera che non solo testimonia una svolta nella sua vita, ma anche un’evoluzione nella sua visione artistica.

Dopo il debutto con “Scialla semper” nel 2019 e il successivo “Solo tutto” nel 2021, “Le cose cambiano” presenta sedici nuove tracce in cui il rapper racconta con straordinaria lucidità la sua storia personale, quella dei suoi amici e delle persone che lo circondano, immergendosi nelle complesse situazioni quotidiane. L’album si configura come un tributo alla sua terra natia, la provincia, in un senso più ampio.

Questo nuovo progetto discografico vede Massimo Pericolo collaborare con una squadra di produttori e artisti di rilievo nazionale. Il comunicato stampa ufficiale enfatizza che questo album “segna un ritorno con i fuochi d’artificio, sparati dal lago Maggiore naturalmente, sponda Varese”.

Tra i produttori coinvolti figurano nomi quali Shune, Greg Willen, NKO, 2nd Roof, Crookers, Dardust, Xqz, TempoXso & Janax e Yung Purple. Inoltre, l’album vanta collaborazioni con artisti di spicco come Guè, Tedua, Baby Gang, Emis Killa, Niko Pandetta, Speranza, Rafilù e Fight Pausa.

Per celebrare l’uscita del suo nuovo lavoro, Massimo Pericolo ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, confermando l’entusiasmo e l’attesa che circondano “Le cose cambiano”. Il disco è uscito giorno 1 dicembre sia in formato digitale che fisico.

Chi è Massimo Pericolo

Alessandro Vanetti, noto al pubblico come Massimo Pericolo, ha origini a Gallarate, nella provincia di Varese, ma la sua infanzia e adolescenza sono trascorse lontano dalla sua terra natale, a Catania. Il ritorno a Gallarate nel 2014, all’età di 21 anni, è stato segnato dall’incarcerazione a seguito dell’operazione antidroga “Scialla Semper”. Durante il periodo di detenzione, Vanetti si è dedicato alla scrittura musicale, adottando il nome d’arte che oggi lo contraddistingue: Massimo Pericolo.

Dopo il rilascio nel 2016, ha pubblicato il videoclip di “Baklava” e ha partecipato a vari eventi locali con il supporto del suo manager Xqz. La sua notorietà è cresciuta esponenzialmente grazie ai videoclip di brani come “7 miliardi” (anche estratto come singolo) e “Sabbie d’oro”, entrambi superati il milione di visualizzazioni su YouTube in poche settimane. Nel 2019 ha lanciato l’album di debutto “Scialla Semper”, successivamente ripubblicato con remix e brani aggiuntivi sotto il titolo “Emodrill Repack”, certificato doppio disco di platino dalla FIMI per aver superato le 100.000 unità vendute.

Dopo aver affiancato Ketama126 nel singolo “Scacciacani”, apripista dell’album “Kety”, ha rilasciato il singolo “Criminali” insieme a Speranza e Barracano il 22 ottobre 2019. Nel 2020 ha collaborato con Mahmood al singolo “Moonlight Popolare”, debuttato al terzo posto della Top Singoli. Nel luglio 2020 è uscito il suo singolo solista “Beretta”, prodotto da Crookers. Ha inoltre contribuito all’album collaborativo di Jake La Furia ed Emis Killa “17” e al mixtape “Bloody Vinyl 3” di Slait, Low Kidd, Thasup e Young Miles.

Il 19 febbraio 2021 ha rilasciato il singolo “Bugie”, anticipando il secondo album “Solo Tutto”, uscito il 26 marzo successivo. Questo secondo disco, composto da quindici brani, ha visto la partecipazione di Salmo, Madame, Venerus e J Lord, debuttando direttamente al primo posto della classifica FIMI Album e successivamente certificato disco di platino dalla FIMI.

Nel 2021, oltre all’attività musicale, ha pubblicato un libro intitolato “Il signore del bosco”, seguito nel 2022 dall’omonimo singolo inciso con il musicista Dardust. Nel luglio 2022 è stato affiancato da Guè nel singolo “Sarabamba“, preludio a una nuova collaborazione tra i due rapper: “Need U 2nite”, contenuto nell’album di Guè “Madreperla”, uscito a gennaio 2023. Infine, l’atteso terzo album in studio di Massimo Pericolo, intitolato “Le cose cambiano”, è stato rilasciato il 1° dicembre 2023.