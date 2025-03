Lucio corsi lancia il nuovo album 'Volevo essere un duro'

Il conto alla rovescia è finalmente terminato per i fan di Lucio Corsi: il 21 marzo 2025 è ufficialmente uscito “Volevo essere un duro”, il nuovo atteso album del cantautore toscano. Il disco, già disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale e negli store fisici, rappresenta un importante capitolo nella carriera dell’artista dopo il clamoroso successo ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Questa nuova raccolta di brani segna un momento significativo per Corsi, che riesce a trasportare il pubblico nel suo universo poetico fatto di ricordi, favole e visioni oniriche.

Tracklist e dettagli dell’album

Il nuovo album di Lucio Corsi include nove brani che trasportano l’ascoltatore in un mondo tra sogno e realtà. La tracklist di “Volevo essere un duro” comprende:

“Tu sei il mattino”

“Sigarette”

“Volevo essere un duro”

“Francis Delacroix”

“Let there be Rocko”

“Il Re del rave”

“Situazione complicata”

“Questa vita”

“Nel cuore della notte”

La title track, che ha conquistato il secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo, riprende le atmosfere oniriche tipiche dello stile dell’artista toscano. La copertina raffigura una fata e un cavallo con sfumature viola, rossastre e azzurre, realizzata con la tecnica dell’acquerello dalla madre di Corsi, seguendo una tradizione che accompagna l’artista fin dagli esordi.

Significato e ispirazioni

Il nuovo album di Lucio Corsi è un viaggio onirico tra ricordi d’infanzia, reali e immaginari. La copertina, un disegno ad acquerello realizzato dalla madre dell’artista, ritrae una fata e un cavallo con sfumature violacee e azzurre che evocano i colori del tramonto. Le nove tracce trasportano l’ascoltatore in un’atmosfera magica e nostalgica, mescolando elementi fiabeschi alla quotidianità toscana.

Successo a Sanremo e tour

Lucio Corsi ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2025 con “Volevo essere un duro“, mancando per un soffio la vittoria. Rappresenterà comunque l’Italia all’Eurovision sostituendo Olly. Il suo stile unico ha scatenato una vera mania, con merchandising dedicato e vinili autografati che vanno a ruba. Le prime date del tour sono sold out, ma alcuni biglietti per gli appuntamenti estivi risultano ancora disponibili.

Vedi anche: Concerti Lucio Corsi 2025: tutte le date del tour estivo, biglietti e scaletta